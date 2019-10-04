العين يحتج على حكم مباراة الشارقة عمار الجنيبي‎

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تقدمت شركة نادي العين لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، حول الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتيجة مباراةفريق الكرة الأول أمام مستضيفه نادي الشارقة، وأكد النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني والحسابات الرسمية في مواقعالتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، أن مشروع تقنية الفيديو “VAR” تم اعتماده بهدف تحسين أداء الحكام وضمان مبدأ تكافؤالفرص بين الأندية المتنافسة في جميع المباريات بمختلف البطولات.

وقال النادي في بيانه اليوم إن الإدارة تعتمد مفهوم حسن الظن في الجميع، انطلاقاً من مسؤولية النادي ككيان في المنظومة الرياضية علىالصعيدين المحلي والقاري والتي تتضمن دعم طموحات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، كما أن للنادي مسؤوليات أكبر تجاه جماهيره الغفيرةوالوفية والداعمة للفريق في جميع المباريات محلياً وخارجياً وظل يرصد لها الموازنات الضخمة.

وأوضح: قرار إلغاء هدف صحيح للعين في توقيت حاسم من زمن المباراة أثر على النتيجة كما أكد جميع خبراء التحكيم بمختلف القنواتالأمر الذي كلف النادي وجماهيره خسارة ثلاث نقاط في مشوار تحدي المنافسة على اللقب، مؤكداً: “يبدو أن هناك خللاً يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك التقنية التي وجدت من أجل ترسيخ مبدأ العدالة واللعب النظيف في عالم كرة القدم”.

وأشاد النادي بأداء فريق الكرة الأول أمام مستضيفه الشارقة والجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي، القدير إيفان ليكو، إذ أظهر العينمردوداً قوياً برغم ظروف الغيابات المهمة في قائمة الفريق والثقة دائماً كبيرة في الجميع إدارة ولاعبين وجماهير على متابعة التميز والتفوقلبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وأشار العين في بيانه إلى أن خسارة مباراة في مرحلة مبكرة من مسابقة الدوري خارج الأرض أمر وارد في عالم كرة القدم وليست نهايةمشوار التحدي وطموحات النادي كبيرة خلال الموسم الحالي، وذلك في ظل الرعاية السامية من قيادة النادي وعزيمة نجوم الفريق ورغبتهمعلى تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب المساندة القوية والدعم اللافت من جماهير النادي لطموحات “الزعيم”.