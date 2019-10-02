«دولية الفجيرة للجوجيتسو» تنطلق الجمعة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، الجمعة المقبلة، وتقام في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة كبيرة من 54 دولة إلى جانب أبطال الإمارات، وذلك للفئات من 16 عاماً وما فوق، وتشمل الناشئين والكبار والأستاذة.

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من النجوم والنجمات، على غرار وديمة اليافعي الحائزة ذهبية وزن 49 كلغ في بطولة أبوظبي غراند سلام، التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، الشهر الماضي.

وكذلك مشاركة محمد صالح الحمادي من الظفرة، ويحمل الحزام البنفسجي وزن 69 كلغ. وقد حصل الحمادي، أخيراً، على الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من بطولة نائب رئيس الدولة للجوجيتسو. وعلى صعيد المحترفين العالميين، يشارك البرازيلي إيجور سوزا، ومواطنته أنا كارولينا أديسون.