نادال وميدفيديف يؤكدان مشاركتهما في «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، في بيان صحافي، أمس، عن تأكيد البطلين العالميين: الإسباني رافائيل نادال، والروسي دانييل ميدفيديف، مشاركتهما في دورة هذا العام، وبالتالي احتمال تكرار مباراتهما الملحمية التي جمعتهما في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، والتي شكلت أحد اللقاءات التي لا تُنسى في تاريخ البطولات الكبرى «غراند سلام».

وتقام منافسات النسخة المقبلة، خلال يومي 19 و21 ديسمبر المقبل، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتسهم مشاركة نجمَي التنس الشهيرين في تعزيز حضور هذه الفعالية الرياضية، باعتبارها بطولة التنس الاحترافية الرائدة في المنطقة. يذكر أن نادال حامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس أربع مرات، وأحرز خلال وقت سابق من هذا الشهر لقبه الـ19 في «غراند سلام»، بعد فوزه على البطل الروسي ميدفيديف في مباراة حماسية استمرت أربع ساعات و50 دقيقة في مدينة نيويورك، ليتوج بطلاً لـ«تنس أميركا».