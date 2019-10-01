أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تمنح الفرصة للمحاضرين المواطنين

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في دبي، العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد أن مجلس ادارة الأكاديمية سيمنح المحاضرين الدوليين الإماراتيين فرصة كاملة لإلقاء المحاضرات العلمية والعملية على المستفيدين من الدورات التي تقدمها الأكاديمية، ولكن بشكل تدريجي. وأكد أن القرار جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتوطين، وبعد النجاح الذي أسهم به المحاضرون المواطنون في الكثير من الدورات. وقال رئيس الأكاديمية لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت الدورات السابقة بتخريج محاضرين مميزين، ومنهم وليد عبدالكريم، وخالد الزعابي، والمدربة مريم الزعابي، وآخرون، وخضع الكثير منهم لمعاينة مسؤولي الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الذي منحهم شهادة الماجستير بامتياز».

من جهة أخرى، تفقّد نائب رئيس الاتحادين الدولي والمصري لبناء الأجسام، عادل فهيم، أمس، الأكاديمية على هامش إقامة دورة المستوى الرابع في فندق تايم في دبي.

وقال فهيم لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بفخر عالٍ في الاتحاد الدولي لما تسهم به دورات الاكاديمية من دور توعوي مطلوب»، مبدياً اعجابه بالحكم الدولي المهندس وليد عبدالكريم، مؤكداً انه يستحق لقب كبير المحاضرين الدوليين، ومشيراً الى أن قرار الاتحاد الدولي بأن يتخذ من أكاديمية دبي منطلقاً لدوراته في الوطن العربي ودول قارة إفريقيا كان قراراً صائباً.