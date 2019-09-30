الشارقة للدفاع عن النفس و"كل النجوم" يحتفلان بانجاز الصعود للفضاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

شاركت اسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رئيسا وأعضاء وموظفين وإداريين ومدربين ولاعبين ومنتسبين واللاعبين واولياء الامور ومركز "كل النجوم" ابناء الامارات الفرحة الكبيرة بارتياد الفضاء ووصول رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه النادي ومركز "كل النجوم" الرياضي في الشارقة بمشاركة اللاعبين المتوجين بالميداليات الملونة في بطولة التسامح الدولية التي اقيمت مؤخرا في مدينة العين، حيث تم قطع كيكة كبيرة تصدرتها صورة رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري، وبحضور المهندس ياسر رشاد رئيس مجلس ادارة مركز كل النجوم في الشارقة وعضوي مجلس ادارة النادي محمد عبد الله بو رحيمة وخالد الناخي والمديرالتنفيذي لمركز "كل النجوم" محمد رمضان، والمدير التنفيذي لنادي الدفاع عن النفس المهندسة هنادي الكابوري، ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي، والسكرتير التنفيذي محمود لطفي.

وبالمناسبة قال رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس احمد عبد الرحمن العويس لـ"الامارات اليوم": فرحتنا كبيرة بوصول ابناء الامارات الى الفضاء واردنا من خلال هذه المناسبة الوطنية والعلمية الكبرى ان نرسخ في اذهان اللاعبين المكرمين اهمية الانجاز الاماراتي الذي حققه رائد الفضاء هزاع المنصوري تزامنا مع نجاح اللاعبين انفسهم على تحقيق انجازات مميزة في رياضتهم الجوجيتسو وايضا لاعبي الكاراتيه.