«تنس الصغار» يتصدر نقاشات الاتحادين الإماراتي والدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي أقيم في البرتغال، وتم خلاله التجديد للأميركي ديفيد هاجرتي رئيساً للاتحاد الدولي، وناقش على هامش الانتخابات مشروع «تنس الصغار» الإماراتي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

من جهته، هنّأ نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك، رئيس الاتحاد الدولي ديفيد هاجرتي بالفوز، متمنياً المزيد من العمل الفاعل لتطور رياضة التنس في العالم عموماً وفي الإمارات بشكل خاص، وبما يسهم في المزيد من النجاح في المستقبل. وبارك أهلي لرئيسة اتحاد التنس في تونس سلمى مويلحي العضوية الجديدة، والتي تعد العضو العربي الوحيد، إضافة إلى اليابان بمقعد ثالث لآسيا في المكتب التنفيذي، إضافة إلى مقعدي كازاخستان.

وعلى هامش العمومية العالمية تصدر مشروع «تنس الصغار» الذي ينفذه اتحاد الإمارات للتنس، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واجهة المباحثات الجانبية التي أجراها الأمين العام ناصر المرزوقي مع عدد من الاتحادات الدولية، وتم الاتفاق مبدئياً على تبادل الخبرات وتطوير العلاقات.

وعرض المرزوقي تطلعات اتحاد التنس بمواصلة العمل للحفاظ على النقلة النوعية المتحققة، إضافة إلى تعزيز نجاحها وبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس.