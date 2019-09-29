فوز «الصقور» والبطائح في تمهيدي الكأس

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

دشن فريق الإمارات موسمه الجديد بالفوز على مسافي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد الإمارات برأس الخيمة، لحساب المجموعة الثانية من منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليحصد «الصقور» أول ثلاث نقاط في المسابقة.

سجل أهداف الإمارات كل من خليل نصيب «هدفين» (12 و73)، والكولومبي تومي توبار (34)، بينما سجل لمسافي يوسف أحمد (90+1).

وفي مباراة ثانية حقق الوافد الجديد البطائح فوزه الأول في المسابقة منذ انضمامه لفرق الدرجة الأولى، وجاء على حساب الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية. سجل أهداف البطائح أحمد يوسف (34)، والبرازيلي ويندرسون ميوراو (63)، والبرازيلي اليكسندر ميدريوس (89)، لينال البطائح أول ثلاث نقاط في أول مشاركة رسمية له في كأس رئيس الدولة.