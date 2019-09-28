الكعبي بطلاً لسباق الحمرية في الدراجات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

سيطر فريق شباب الأهلي في الدراجات على سباق الحمرية، أمس، في انطلاق الموسم الجديد بالشارقة. وتفوق دراجو شباب الأهلي في فئة الكبار، وهيمنوا على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن توج سيف الكعبي بطلاً بزمن ساعة و41 دقيقة و40 ثانية، وحل ثانياً زميله محمد المنصوري، وثالثاً خالد معيوف.

وبجانب سباق الكبار، أقيم أيضاً سباق الفردي العام، والشباب والهواة، وبمشاركة عامة وصلت إلى 96 دراجاً.

وفي فئة الشباب، تفوق دراجو منتخب الإمارات، بعد فوز عبدالله جاسم بالمركز الأول، ونال المركز الثاني الدراج راشد المنصوري، وحاز المركز الثالث الدراج علي حميد محراب.

وفي فئة الهواة المواطنين، استطاع حمد الصابري الفوز بالمركز الأول، وحل ثانياً راشد إبراهيم، ومحمد البلوشي ثالثاً.

وفي نهاية السباق، قام عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية باتحاد الدراجات، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتتويج وتهنئة الفائزين بالسباق. وأشاد الزرعوني بالمستوى الكبير للدراجين.