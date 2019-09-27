3 مباريات في انطلاق «تمهيدي الكأس» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لدور الـ16 في كأس رئيس الدولة، من خلال ثلاث مباريات، على أن تُجرى مباراتان غداً. وتتنافس أندية الدرجة الأولى على بطاقتين فقط للتأهل.

ويستضيف دبا الفجيرة فريق دبا الحصن في أولى مباريات التصفيات، ويحل مصفوت ضيفاً على التعاون، فيما يلتقي الذيد مع العروبة، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم ستة أندية هي: التعاون، الذيد، العروبة، دبا، دبا الحصن، مصفوت.

ويلتقي غداً فريق الإمارات مع مسافي، والحمرية مع البطائح، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم خمسة أندية هي: الإمارات، البطائح، الحمرية، العربي، مسافي. وتُلعب جميع المباريات في الخامسة والثلث مساءً.

يذكر أن قرعة دور الـ16 في الكأس أسفرت عن مباريات قوية، أبرزها حامل اللقب شباب الأهلي مع النصر، والجزيرة مع الوحدة، في حين سيلاقي العين أول المجموعة الأولى في الدرجة الأولى، وكلباء مع أول المجموعة الثانية.