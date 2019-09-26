الجنيبي: قضاة الملاعب تدربوا جيداً على تطبيق التعديلات الجديدة في قانون التحكيم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم الدولي في كرة القدم، عمار الجنيبي، أن قضاة الملاعب تدربوا جيداً على تطبيق التعديلات الـ7 الجديدة في قانون التحكيم التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيراً، وذلك من خلال التدريبات والمحاضرات العملية في الملعب، وكذلك النظرية وورش العمل المتخصصة التي أقيمت تحت إشراف نخبة من المدربين والمحاضرين المتخصيين محلياً ودولياً، فضلاً عن إدارة مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الأخير الذي أقامته لجنة الحكام لقضاة الملاعب في ألمانيا قبل انطلاق الموسم، مشيراً إلى أن استفادة الحكام كانت كبيرة جداً من خلال المحاضرات التي قدمت في هذا الخصوص على مدار فترة المعسكر.

وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «في تقديري أن قضاة الملاعب استفادوا كثيراً من فترة المعسكر الخارجي الأخير في إطار استعداداتهم كحكام لدوري الخليج العربي».

وأضاف الجنيبي: «أبرز هذه التعديلات يتعلق بعملية الهدف الناتج عن لمسة يد أو تتم صناعته من خلال لمسة يلغى، سواء كانت لمسة اليد متعمدة أو غير متعمدة، وكذلك كيفية تنفيذ ركة المرمى وأيضاً مسألة تنفيذ ركلة الجزاء وكيفية إسقاط الكرة في حال توقف اللعب، إذ إنه في التعديل الجديد لا يحق للفريقين المشاركة في عملية إسقاط الكرة عند إيقاف الحكم للعب كما كان في السابق، وإنما يقوم بتنفيذها الفريق الذي كان لاعبه آخر لاعب يقوم بلمس الكرة، لذلك فإنه يجب على اللاعبين والاجهزة الفنية والإدارية لفرق الدوري الانتباه لهذه التعديلات وأخذها في الاعتبار خلال مباريات الدوري» وأوضح الجنيبي «من التعديلات المهمة في قانون التحكيم مسألة إلغاء هدف في حال لمس اللاعب الكرة بيده، سواء كان متعمداً أو غير متعمد». واعتبر الجنيبي أن قضاة الملاعب تمكنوا من إدارة أول ثلاث جولات في مسابقة كأس الخليج العربي بشكل جيد، ما يعطي مؤشراً إيجابياً إلى جاهزية الحكام لقيادة مباريات دوري الخليج العربي.

التعديلات الـ 7 الجديدة في قانون التحكيم

1- الهدف الناتج عن لمسة يد أو تتم صناعته من لمسة يلغى، سواء كانت لمسة اليد متعمدة أو غير متعمدة.

2- خروج اللاعب المستبدل من أقرب خط له من حدود الملعب.

3- يتم استخدام البطاقات الصفراء والحمراء في حالات سوء السلوك من أعضاء الجهازين الفني والإداري.

4- في حالة ركلة المرمى لا يشترط خروج الكرة خارج منطقة الجزاء.

5- إذا اصطدمت الكرة بالحكم يتم إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط للكرة بدلاً من استمرار اللعب سابقاً.

6- في حالة ركلة الجزاء يحق لحارس المرمى تحريك قدم واحدة فقط خارج خط المرمى، بشرط أن تبقى القدم الأخرى على الخط.

7- يمنع المهاجمون من الوقوف في حائط الصد وخلق مشكلات في الجدار الدفاعي.