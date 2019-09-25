مسافي يفسخ عقد لاعبه المصاب بالكبد الفيروسي

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

كشف مدرب الفريق الأول لنادي مسافي المغربي، إبراهيم بفود، عن إلغاء عقد المحترف السنغالي يالي جوني، ومغادرته الدولة، بعد أن كشفت التقارير الصحية إصابته بمرض التهاب الكبد الفيروسي. وقال بفود لـ«الإمارات اليوم”»: «نتمنى أن يتعافى اللاعب ويتمتع بالصحة والعافية ويعود إلى الملاعب مجدداً»، وتابع: «شرعنا في التفاوض مع لاعب أجنبي بديل عنه للانضمام للفريق الأول، ونتطلع إلى أن يكون ذلك قبل انطلاق منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، حيث يلتقي مسافي مع فريق الإمارات السبت المقبل».

يذكر أن اللاعب يالي جوني انضم إلى فريق مسافي قبل موسمين، وقدم أداءً مميزاً، وكان من المنافسين على لقب هداف دوري الدرجة الأولى «الهواة».