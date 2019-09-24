الجوهرة ريسيندي يصل خلال الأسبوع للانتقال للشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت صحيفة "أوليه" البرازيلية أن لاعب فريق فلومينينسي البرازيلي، رافائيل ريسيندي سيصل إلى الدولة خلال الأسبوع الحالي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً للتوقيع مع فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل مع نادي الشارقة وأن النادي البرازيلي سيحتفظ بما نسبته 30% من حقوق اللاعب.

وسبق وأن ارتدى ريسيندي قميص المنتخب البرازيلي تحت 17 سنة وتحت 20 عاماً.

ويسعى فريق الشارقة لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي لمجابهة الموسم الذي ينافسه فيه على أكثر من جبهة في مقدمتها دوري أبطال آسيا بجانب رحلة المحافظة على لقب الدوري.