بالأرقام.. مطر الأكثر صناعة للألعاب وإيغور «نجم الجولة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل قائد فريق الوحدة والمنتخب الوطني السابق، إسماعيل مطر، الإبداع في بطولة دوري الخليج العربي، حيث أظهرت الأرقام الخاصة باللاعب أنه أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الجولة الأولى من البطولة بخمس تمريرات ناجحة، ورغم فشل لاعبي الوحدة في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف وخسارة الفريق، إلا أن «سمعة» كان نجم الفريق، ولعب المباراة كاملة، ولم يتم استبداله في المباراة التي شهدت المفاجأة الوحيدة بالجولة عقب خسارة أصحاب السعادة.

وأظهرت أرقام اللاعب خلال المباراة قيامه بـ42 تمريرة، منها 33 تمريرة ناجحة، وبنسبة نجاح وصلت إلى 78.6%، كما أظهرت الأرقام نجاح اللاعب بنسبة 50% في الالتحامات التي قام بها أثناء الدفاع، ولم يحصل على أي بطاقة ملونة في المباراة، ليواصل اللاعب تألقه مع فريقه، رغم الإخفاق في أول مباراة للوحدة في الفجيرة، إلا أنه كان الفريق الأكثر استحواذاً، وسدد على المرمى بـ25 محاولة.

وتساوى اللاعب إسماعيل مطر مع لاعب خورفكان دودو، بخمس فرص أيضاً، ومع نجم الجولة لاعب الشارقة، البرازيلي أيغور، الذي قام بصناعة خمس فرص، أحرز منها هدفين، كما أحرز اللاعب هدف أيضاً، ولكن تم إلغاؤه بسبب تقنية الفيديو، وكان اللاعب البرازيلي الأبرز ما بين اللاعبين الأجانب، حيث تلاعب بدفاع خورفكان في أكثر من هجمة، وكان مصدر خطورة دائماً، وقدم اللاعب 35 تمريرة خلال المباراة، منها 31 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح 88.6%، كما تألق اللاعب بالتمريرات الطويلة بنسبة نجاح وصلت إلى 80%.

شيوتاني 103 تمريرات

جاء لاعب العين، الياباني شيوتاني، في المركز الأول كأكثر لاعب لمس الكرة في الجولة الأولى، حيث قام بتمرير 103 تمريرات، خلال مباراته مع اتحاد كلباء، التي انتهت بفوز العين بنتيجة 3-2، وكان اللاعب السبب الرئيس في هذا الفوز، حيث كان هو من قام بتمرير الكرة العرضية التي أحرز منها الزعيم هدفه في المباراة، وجاء في المركز الثاني لاعب النصر طارق أحمد، بـ94 تمريرة كثاني أكثر من مرر الكرة في الجولة، ثم لاعب العين أحمد برمان بعدد 91 تمريرة، ويؤكد وجود لاعبي العين بقائمة التمريرات تصدر الزعيم عدد التمريرات في الجولة الأولى برصيد 579 تمريرة، ثم الجزيرة 569 تمريرة.

5 تصديات

جاء حارس مرمى فريق الظفرة خالد السناني، وحارس مرمى فريق حتا زايد أحمد، في المركز الأول ما بين حراس المرمى الأكثر تصدياً للهجمات بعدد خمسة تصديات ناجحة، ولكن كان أبرز التصديات تلك الكرة التي تصدى لها حارس مرمى العين خالد عيسى، أمام الأردني لاعب اتحاد كلباء ياسين البخيت، وأيضاً حارس مرمى النصر، أحمد شامبيه، الذي تصدى لانفراد لاعب الوصل علي صالح، وانفراد لاعب الجزيرة خلفان مبارك، وتصدى له حارس الظفرة خالد السناني بوجهه.

31 تشتيتاً

تصدرت فرق اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان الجولة الأولى في عدد مرات تشتيت الكرة، وهو ما يؤكد الحالة الدفاعية للفرق الثلاثة في الجولة الأولى، حيث جاء اتحاد كلباء في المركز الأول بالجانب الدفاعي، حيث قام الفريق بتشتيت الكرة من أمام مرماه 31 مرة، مقابل 29 مرة لفريق الفجيرة، الذي رغم ذلك فاز على الوحدة، ثم فريق خورفكان في 23 مناسبة.