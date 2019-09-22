17 هدفاً تكشف ضعف الأداء الهجومي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الجولة الأولى من بطولة دوري الخليج العربي إحراز 17 هدفاً، في المباريات السبع التي أقيمت، وهو رقم قد يكون ضعيفاً مقارنة بأرقام جولات الدوري الموسم الماضي، لكن الغريب هو غياب هدافي الموسم الماضي بشكل كامل عن إحراز الأهداف في هذه الجولة، فلم يتمكن من التسجيل كل من لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي، هداف النسخة الماضية، وكذلك هداف الجزيرة علي مبخوت، وهداف الشارقة في الموسم الماضي، لاعب الوصل الحالي ويلتون سواريز، وجميعهم وجدوا في مباريات فرقهم، وأهدر هداف الجزيرة علي مبخوت فرصاً سهلة وهو أمام شباك الظفرة الخالية من الحارس، لكنه سدد خارج المرمى.

ورغم خسارته بهدف دون رد، وعدم تمكنه من التسجيل، إلا أن فريق الوحدة جاء في الجولة الأولى كأكثر فريق سدد على المرمى بـ21 محاولة، بينما جاء العين في المركز الثاني بـ20 تسديدة.