كأس العالم للرجبي تنطلق في اليابان برعاية «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، بطولة كأس العالم للرجبي (اليابان 2019)، وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل. وتقام البطولة العالمية برعاية «طيران الإمارات»، حيث تشارك فيها 20 دولة على كأس (ويب إليس)، مرة كل أربع سنوات، وتجري المنافسات في 12 موقعاً في جميع أنحاء اليابان.

وتعد بطولة كأس العالم للرجبي ثالث أكبر حدث رياضي عالمي، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة كأس العالم لكرة القدم. وتعاونت «طيران الإمارات»، الشريك الرسمي العالمي لكأس العالم للرجبي RWC 2019، مع حكم الرجبي الويلزي الشهير نايجل أوينز، لإطلاق حملة تثقيفية توضح الممارسات الخاطئة والسلوك السليم أثناء السفر جواً. وتتضمن حملة «دليل (طيران الإمارات) لآداب السفر إلى كأس العالم للرجبي 2019»، سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة، يظهر فيها الحكم نايجل أوينز، المعروف بطريقته الفريدة في التحدث إلى لاعبي الرجبي على أرض الملعب، وهو يطلق صافرته معترضاً على سلوك غير محبب للمسافرين. وتم أمس إصدار أول مقطع فيديو على العديد من المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات»، لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس، في تصريحات صحافية: «نعمل من خلال حملات الشراكة دائماً على إيجاد وسائل مبتكرة وجديدة، لربط شغف الناس بالرياضة والسفر. وقد ركزنا في هذه البطولة على دور الحكم في مباراة الرجبي، وطبقناه بصورة طريفة ومحببة على بعض التجارب التي قد يواجهها الناس أثناء السفر، بينما نؤكد في الوقت ذاته، على وعد علامتنا التجارية بالسفر بتميز دائم من خلال التوعية بقواعد السلوك الجيد في السفر».

ويعود ارتباط «طيران الإمارات» مع الرجبي العالمي إلى عام 2007، عندما رعت كأس العالم للرجبي 2007 في فرنسا، قبل أن تصبح شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي 2011 في نيوزيلندا. كما أصبحت «طيران الإمارات» في وقت لاحق أول شريك عالمي يوقع اتفاقية لكل من كأس العالم للرجبي 2015 في المملكة المتحدة، و2019 في اليابان.

وستعرض على رحلات «طيران الإمارات»، مباريات المسابقة مباشرة على قناة «سبورت 24» الرياضية على متن الطائرة، عبر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وبالإضافة إلى إبراز علامتها التجارية ومرافق الضيافة أثناء البطولة، وحقوق إصدار التذاكر، كونها شريكاً عالمياً لبطولة العالم للرجبي، تقدم «طيران الإمارات» أيضاً من خلال برنامجها الخاص «حاملو العلم Flag Bearers» فرصة العمر لعدد من عشاق لعبة الرجبي اليافعين، من اليابان ودول أخرى، لكي يتقدموا طابور الفرق على أرض الملعب، وحمل علم كل دولة مشاركة. وتمتلك «طيران الإمارات» أيضاً حقوقاً حصرية لوضع علامتها التجارية على الملابس التي يرتديها مسؤولو المباريات الـ48 خلال بطولة العالم للرجبي 2019.

ومن المتوقع أن يشهد مباريات البطولة، التي تقام منافساتها على مدى ستة أسابيع، أكثر من 1.8 مليون شخص، سيتدفق أكثر من ثلثهم على اليابان من الخارج، وستسهم «طيران الإمارات» في نقل أعداد كبيرة من الزوار الدوليين بسهولة ويسر عبر دبي، إلى كل من أوساكا وطوكيو (هانيدا) وطوكيو (ناريتا)، حيث تشغل رحلات يومية إلى الوجهات الثلاث بطائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777.

- يعود ارتباط «طيران الإمارات» مع الرجبي العالمي إلى

2007، عندما رعت كأس العالم في فرنسا، قبل أن

تصبح شريكاً عالمياً للمسابقة في «نيوزيلندا 2011».