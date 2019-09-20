«سبورت فور أوول» تُطلق 3 فئات لمسابقة نجم الجولة بالدوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية إطلاق ثلاث فئات لمسابقة نجم الجولة التي تختار من خلالها الشبكة نجم كل جولة من جولات دوري الخليج العربي. وجاء ذلك من خلال التعاون مع شركة «eak» لوكلاء اللاعبين.

وأضافت الشبكة فئتين جديدتين للمسابقة الأسبوعية، وهي أفضل حارس، وأفضل حكم، بالاضافة الى مسابقة أفضل لاعب التي تستمر بنظامها السابق نفسه. وسيتم تحديد نجوم الفئات الجديدة بناء على بيانات دقيقة ترصدها شركة «انسات» المتخصصة في إحصاءات المباريات للدوري الإماراتي، ويتم تحديد الأفضل في ما بينهم بحسب ترشيحات الجماهير بعد نهاية كل جولة. وبالنسبة لأفضل حكم، فسيتم ذلك بالتعاون مع الخبير التحكيمي مسلم أحمد، الذي سيقوم بتقييم أفضل ثلاثة حكام في كل جولة، ليقوم المتابعون بالتصويت لاختيار الأفضل في ما بينهم بعد نهاية الجولات ايضاً.

وفي الإطار نفسه، تواصل المؤسسات المحلية دعمها للمسابقة، وستقوم شركة (B180) بتقديم هدايا للمشاركين في الاستفتاء الجماهيري، بينما ستقوم شركة (Goalkeeper Station) بتكريم أفضل حارس، وإهدائه معدات حراسة المرمى.

وقامت «سبورت فور أوول» أيضاً باطلاق برامج جديدة لتغطية أحداث ومباريات الموسم الرياضي تحت مسمى «رادار» والبث المباشر.

وفي السياق نفسه وبالتزامن مع برنامج رادار، قامت الشبكة باستحداث فقرة، مذيع «البث المباشر» التي يقدمها بدر البلوشي، الذي أصر على الظهور الأول له، بالرغم من وجوده في المستشفى لإجراء عملية جراحية في الركبة.

وقال مدير الشبكة، عبدالرسول عبدالله، في تصريحات صحافية: «دشنا برنامج رادار واستديو للبث المباشر على (إنستغرام)، لقياس نبض وتفاعل الجماهير مع كرة القدم المحلية، ونشر آرائهم وردود أفعالهم قبل وأثناء وبعد نهاية مباريات القمة في البطولات الرياضية المحلية، ومشاركات منتخبنا الوطني».

وأضاف: «تتمنى أسرة شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الشفاء العاجل للمذيع المتألق بدر البلوشي، والعودة للساحة الإعلامية بالصحة والسلامة».

الجوائز الثلاث لكل

جولة بالدوري، تشمل

جائزة أفضل لاعب،

وأفضل حارس،

وأفضل حكم.