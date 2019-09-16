«حيان» يُتوّج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكاستر

المصدر: دونكاستر - الإمارات اليوم

حصد المهر «حيان» ل«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إنجازاً جديداً بفوزه بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته التاسعة التي أقيمت في مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، أول من أمس، في ختام الديربي العربي البريطاني.

وأقيم السباق ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 80 ألف جنيه إسترليني.

وهنأ مطر اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة السباقات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج المهر «حيان» باللقب، وقال «إنجاز (حيان) يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وانتصاراتها الكبيرة التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، وهو دليل آخر على دور سموه الكبير في دعم خيول الإمارات للتألق في المضامير العالمية، انطلاقاً من اهتمامه ورعايته المتواصلة بالخيل العربي الذي يعاصر أزهى مراحل تطوره».

شهد السباق وتوَّج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، اللذان سلّما كؤوس اللقب للمدرب فريدريك سانشيز، والفارس يوريتز مينديزابال.

وبختام المحطة البريطانية، تنتقل الكأس، في 27 الجاري، لتقام في بولندا للمرة الأولى، وهي من الخطط الجديدة للجنة المنظمة، وستكون المحطة الختامية للجولات الأوروبية، وبعدها ستقام بالمغرب في 17 نوفمبر المقبل، ويسدل الستار على نسختها الـ26 بمحطة السعودية في الخامس من ديسمبر المقبل.