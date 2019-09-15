عُقدة الجزيرة للنصر العُماني مستمرة للمرة الرابعة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

وضع الجزيرة قدماً في دور الـ16 ضمن كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتغلبه على النصر العماني، بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32، التي جرت بينهما أمس على استاد مجمع صلالة الرياضي.

وحسم فخر أبوظبي النتيجة لمصلحته في الشوط الأول، عن طريق زايد العامري، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22.

وأثبت الجزيرة تفوقه المُطلق على النصر العُماني، إذ نجح في مواصلة الفوز عليه في رابع المواجهات التي جمعتهما في المناسبات التي التقيا فيها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم 23 الجاري على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وفرض الفريق الإماراتي أفضليته على منافسه بأداء هجومي منذ الدقيقة الأولى لصافرة الحكم المصري، أمين عمر، عن طريق مراد باتنا، الذي توغل داخل الصندوق، وأسقطه المدافع فهد سعيد، إلا أن الصافرة أشارت إلى استمرار اللعب.

وفي الدقيقة الثالثة هدد عبدالله رمضان مرمى الفريق العُماني بتسديدة أرضية من خارج الصندوق، استقرت في أحضان الحارس.

وبسط الجزيرة بعد هاتين المحاولتين سيطرته التامة على أجواء اللقاء، وسط اكتفاء عُماني باللجوء إلى الدفاع لإيقاف حركة الرباعي كينو وباتنا وزايد العامري وعبدالله رمضان. وكاد الجزيرة يتقدم مع الدقيقة 20، عندما لعب مراد باتنا كرة في اتجاه المرمى، حولها الحارس إبراهيم المخيلي بصعوبة إلى ضربة ركنية.

لكن الجزيرة نجح في مناسبة ثانية في أن يتقدم عبر هجمة منظمة بدأت من عند عامر عبدالرحمن، الذي مرر بدوره إلى كينو، لينفرد بالمرمى ويبعدها الحارس لترتد إلى زايد العامري، سددها بدوره داخل الشباك.

وبعد الهدف نشط النصر على استحياء، بغية إدراك التعادل، ولاحت لهم فرصة خطرة هي الوحيدة في هذا الشوط لتعديل النتيجة، عندما تمكن زاجان من مراوغة سالم العيدي، وسدد من مسافة قريبة على المرمى، لكن الكرة من حُسن حظ الحارس علي خصيف مرت من فوق العارضة (31).

واستعاد الجزيرة مجدداً خطورته أمام مرمى النصر، إذ كاد البرازيلي يُسجل هدفاً عالمياً، حينما استقبل عرضية مراد باتنا بضربة خلفية مزدوجة، استقرت خارج المرمى (37).

ومضى الجزيرة في بداية الشوط الثاني على أفضليته نفسها، وضغط بكل خطوطه على مرمى إبراهيم المخيلي، حيث تألق خلالها الدفاع العماني في إبعاد أكثر من تسديدة، خصوصاً من جانب زايد العامري، ليمنع هدفاً آخر على الفريق الإماراتي.

وارتفع نسق المواجهة بصورة أكبر بعد أن بدأ النصر يُشارك في المحاولات الهجومية، إلا أن جميعها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام مرمى الحارس علي خصيف، الذي ظهر وكأنه ضيف شرف في اللقاء.

وتعرض لاعبو الجزيرة لالتحامات قوية من جانب فريق النصر، ما اضطر حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء في وجه المحترف روك للعنف ضد كينو.

وشهدت الدقيقة 66 أهم وأخطر هجمة للنصر، من تسديدة مباغتة عن طريق زاجان، مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس علي خصيف.

وأضاع عبدالله رمضان فرصة تعزيز التقدم لمصلحة فريقه، حينما تابع كرة عرضية من مراد باتنا، ارتدت من الحارس ليكملها باتجاه المرمى، إلا أن المخيلي تألق وأبعد الكرة إلى ركنية (71).

وكاد الجزيرة يدفع ثمن اندفاعه الهجومي غالياً، إذ نجح النصر في قيادة هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى البديل عبدالرحمن سمير، الذي سدد أرضية، اكتفى لها الحارس وهي تمر بجوار المرمى (72).

زايد العامري سجل هدف الفوز للجزيرة في ذهاب دور الـ32.