400 متسابق يشاركون في سباق الجري بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد السباق الأول لمجلس الشارقة الرياضي للجري، في موسمه الجديد، أول من أمس، الذي أقيم في المدينة الجامعية، مشاركة 400 متسابق يمثلون 45 جنسية. وعاد لقب فئة 2.5 كلم إلى حسن الحمادي، وعلى مستوى السيدات فازت سارة العلماء. وفي 2.5 كلم فئة مفتوحة، فاز زين العابدين سيد بالمركز الأول، وكارينا سينترون في السيدات. أما في 5 كلم رجال، فكان الفوز من نصيب خليفة النعيمي، ولدى السيدات مريم الشامسي. وفي فئة 5 كلم مفتوح عام فاز عبدالعال بوعزاوي بالمركز الأول، وليديا ستيلن لدى السيدات.

وفي سباق 10 كم للمواطنين، حل عبيد النعيمي في المركز الأول، وفي 10 كلم مفتوح فاز أحمد بالماح، بينما عاد لقب الفئة نفسه في السيدات للطيفة إساروق.

وتم خلال السباق حمل لوحة قبل الانطلاقة من قبل أعضاء فريق الشارقة للترايثلون لكابتن الفريق عمر سليمان، الذي تعرض لحادث أثناء التدريبات مع الفريق، وأجرى عملية جراحية ناجحة، متمنيين له الشفاء العاجل.