180 لاعباً يتنافسون في ألقاب بطولة دبا لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبا الفجيرة لبناء الأجسام، سالم الصريدي، عن اعتماد اللجنة الفنية إقامة 19 فئة تنافسية في البطولة التي تنطلق الخميس المقبل، بمشاركة 180 لاعباً في كل الفئات، ضمن الرجال والشباب.

وأكد الصريدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن عملية الوزن ستتم في مسرح مركز دبا لبناء الأجسام بإشراف فني وتحكيمي لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما تقام المنافسات الرسمية في مسرح دبا الفجيرة للثقافة والفنون يومي الجمعة والسبت المقبلين. وتتضمن المنافسات بناء الأجسام والبودي ستايل والكلاسيك للشباب والرجال ومسكلر فيزيك، وتقام البطولة برعاية الوادي الأخضر للعقارات، الراعي الحصري للبطولة وتحت إشراف اتحاد الإمارات.

وأوضح الصريدي أن الفئات ستشمل 70 و80 و90 كلغ، وكذلك الوزن المفتوح، بينما في الفيزيك للرجال ستكون الأطوال 178 و174 و170 سنتيمتراً، وأعلى من 178 سنتيمتراً، وللشباب 175 سنتيمتراً فما دون، وأطول من 175 سنتيمتراً، على أن تكون المشاركة في البودي ستايل لـ180 سنتيمتراً، والطول المفتوح.

وبخصوص الجوائز، قال الصريدي إنها ستكون 30 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى شهادة من اتحاد الإمارات وميداليات مخصصة للمركز الأول وحتى السادس، بينما سينال الأول 7000 درهم، والثاني 5000 درهم، والثالث 3000 درهم، في فئة بطل الأبطال.

- البطولة تنطلق الخميس المقبل من خلال الوزن،

على أن تقام المنافسات يومي الجمعة

والسبت المقبلين.