يوسف ميرزا يفوز بذهبية آسيوية في سباق الدراجات للمضمار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز قائد منتخب الدراجات يوسف محمد ميرزا، بالميدالية الذهبية لسباق الأمونيوم ضمن ختام بطولة كأس آسيا للمضمار، والتي أقيمت في نيودلهي، وجاء فوز يوسف ميرزا بعد منافسة مثيرة مع نجوم القارة الآسيوية، في السباق الذي يعد الأقوى في البطولة، حيث يتضمن منافسات في السكراتش والتيمبو والإقصاء والبوينت ريس.

وذهبية الأمونيوم التي حققها يوسف ميرزا، أكملت إنجازات المنتخب في البطولة، حيث حصد ثلاث ميداليات متنوعة، وهي: الميدالية البرونزية التي حققها نجومنا في المطاردة الفرقية والميدالية الفضية التي حققها نجم الإمارات أحمد المنصوري، في سباق النقاط، وأخيراً الميدالية الذهبية ليوسف ميرزا.

وأهدى قائد منتخب الدراجات يوسف محمد ميرزا، في تصريحات صحافية، الإنجاز الذي تحقق في البطولة إلى القيادة الرشيدة وإلى القيادات الرياضية وإلى مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات وأسرة دراجات الإمارات، وإهداء خاص لأسرته، مؤكداً أن ما تحقق هو نتاج جهود اللاعبين واستعدادهم الجيد، مشيراً إلى أن البطولة الآسيوية هي النقطة التي سينطلق منها المنتخب لتحقيق إنجازات جديدة في البطولات المقبلة، ولاسيما البطولة العربية للمضمار التي ستقام في مصر.