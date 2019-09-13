مسافي يفوز على فريق مدينة نصر المصري

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق مسافي على فريق مدينة نصر المصري (درجة ثانية)، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن المعسكر التدريبي المقام في القاهرة، ضمن استعداداته لمنافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، والموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل اللاعبون المواطنون جميع أهداف مسافي، بواقع ثلاثة أهداف للاعب فيصل خوري، وهدف آخر للاعب بدر بلال.

بدوره، قال مدرب مسافي، المغربي إبراهيم بفود، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة قوية من الطرفين، وتم إشراك معظم اللاعبين من أجل الوقوف على الجاهزية العامة لهم»، وتابع: «تنتظرنا ثلاث مباريات أخرى، نتطلع إلى المزيد من المكاسب الفنية خلالها».