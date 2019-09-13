الأبيض الصغير يختتم معسكر طشقند بالتعادل مع أوزبكستان

المصدر: طشقند - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة مع أوزبكستان بهدف لمثله في التجربة الودية الثانية أول من أمس، في ختام معسكره الخارجي المقام في العاصمة الأوزبكية طشقند استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في قيرغيزستان من 18 إلى 22 الجاري ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات قيرغيزستان «المستضيف»، الإمارات، العراق ولبنان. وتقدم الأبيض الصغير بهدف سلطان عادل في الشوط الأول، فيما أدرك أوزبكستان التعادل في الشوط الثاني. وأشاد مدرب المنتخب، ماجد سالم، بالمستوى الفني والبدني الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وقال إن ذلك جاء بعد أن تحدث الجهاز الفني معهم عن السلبيات التي حدثت خلال الودية الأولى، وأنه عليهم تفاديها في المباريات الرسمية.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن المباراتين شهدتا مشاركة كل اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، والوصول إلى التوليفة المناسبة.

من جهة ثانية، وصلت بعثة المنتخب إلى قيرغيزستان أمس للمشاركة في التصفيات، حيث استقبلها في المطار مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلو اتحاد قيرغيزستان. وتضم البعثة وفداً مكوناً من 23 لاعباً، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري.

ويخوض منتخبنا مباراته الافتتاحية في التصفيات يوم 18 سبتمبر أمام منتخب العراق، فيما يواجه في الجولة الثانية منتخب قيرغيزستان يوم 20، بينما يلتقي مع المنتخب اللبناني في الجولة الثالثة والأخيرة يوم 22 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الأبيض الصغير على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، الذي يتسع لـ23 ألف متفرج.

- المنتخب يفتتح التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

18 الجاري أمام العراق.