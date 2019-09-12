«الهيئة» تعتمد النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية للفترة 2021-2024

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعه السابع بمقر الهيئة في دبي أول من أمس، برئاسة محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، وحضور أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار، والأعضاء كافة.

وكان من أبرز الملفات أمام اجتماع الهيئة، اعتماد النظام الانتخابي المدرج في النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية انطلاقاً من الفترة الانتخابية 2021-2024. وكذلك تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة للسماح للمقيمين بالمشاركة في مختلف المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، وتقديم تقرير لمجلس إدارة الهيئة في غضون ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق مقترحات اللجنة انطلاقاً من الموسم المقبل 2020-2021.

ومن الملفات الأخرى مناقشة كلفة رسوم الفعاليات الرياضية التي تعقد في الإمارات،

وموضوع الدعم المالي للاتحادات الرياضية، وقرار الإعداد لضبط إجراءات تنظيم الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية التي ستنظم نهاية العام المقبل 2020.

وأصدر المجلس كذلك قرار إشهار اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ونادي الظفرة للمعاقين واتحاد القوس والسهم. ويضاف إلى هذا اطلاع المجلس على العديد من القضايا والملفات المهمة الأخرى، بينها متابعة إجراءات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2020-2032، ونشاط صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين الرياضيين.

• أصدرت «الهيئة» قراراً بإشهار اللجنة البارالمبية الوطنية ونادي الظفرة للمعاقين واتحاد القوس والسهم.