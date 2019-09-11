الرميثي: سأغادر الوحدة إذا لم نحقق لقب الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، أن الفوز بلقب دوري الخليج العربي، هو مقياس النجاح بالنسبة إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مضيفاً: «سأكون أول المغادرين للنادي في حال لم نحقق لقب الدوري».

وقال الرميثي في مؤتمر صحافي عقد، أمس، لتقديم الإسباني كارلوس لوبيز «كارليتوس»، بعد انضمامه إلى الوحدة حتى 2022، إن «العنابي ينتظره تحدٍ مهم، هو الحصول على لقب الدوري»، مبيناً: «الفوز باللقب هو مقياس عملناً، خصوصاً أننا مررنا بكثير من التجارب في المواسم السابقة، وهناك حالة من الرضا بالنسبة إلى ما وصلنا إليه لحالة النضج، لتدارك هذه الأخطاء التي أقصد بها البقاء للأصلح، سواء لإدارة النادي أو اللاعبين، والتقييم بشكل دوري للجهاز الفني».

وأضاف: «لن يكون هناك تراخ، وأسرة الكرة في الوحدة ومجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين مطالبين ببطولة الدوري أمام رئيس النادي وجماهيره، وتقييمنا لأنفسنا ومقياس نجاحنا لعملنا هو بطولة الدوري».

وتابع: «في الموسم الماضي لم يكن ينقص الوحدة أي شيء للحصول على البطولة، لكن الاسترخاء والهفوات في مرحلة معينة تسببت في هذا الشيء، وقد كانت هناك مطالبات بالتعاقد مع لاعبين مواطنين في أندية أخرى، لكننا في النادي تكون تعاقداتنا وفقاً للأصول والأعراف واحترام عقود اللاعبين مع أنديتهم».

وشدد الرميثي على تطبيق مبدأ محاسبة الجميع في الموسم الحالي، وقال: «أكرر كلامي بشأن أن الفريق والجهاز الفني ونحن كإدارة سنحاسب، إذ إننا نتقبل أي نقد من الجمهور، ونحاول جميعاً هذا الموسم أن نذلل العقبات التي تواجه المشجعين، وفي الوقت نفسه لا نرغب في حضور 200 مشجعاً لبعض المباريات، وفي مباريات أخرى نشاهد 10 آلاف، ونتمنى أن يكون هناك توازن يبرز الهوية الحقيقية للنادي».

وعن صفقة كارليتوس، قال: كنا في الفترة الماضية نبحث بين خيارات وأسماء عدة، وكان كارليتوس من ضمنها، وبدأت المفاوضات في مرحلة مبكرة، ومع مرور الوقت وبطلب من الجهاز الفني، كان اللاعب الإسباني هو المناسب على المستوى الفني».

وزاد بقوله: نتمنى أن تكون الأسماء الجديدة إضافة للفريق، لكن في المقابل نحن نحاول الاستفادة من الأخطاء ونحاول استقطاب أفضل العناصر».

وعن العقد قال: «العقد لثلاثة مواسم، وقيمته أقل من ثلاثة ملايين يورو، التي ذكرت من قبل الصحافة البولندية». وأشار إلى أن رحيل البرازيلي ليوناردو، أخيراً، كان أحد الأسباب التي جددت اهتمام الوحدة بكارليتوس وأدت إلى التعاقد معه.

كارليتوس: نيغريدو شجعني على الانضمام إلى الوحدة

كشف كارليتسو أنه تواصل مع مواطنه وقائد فريق النصر، نيغريدو قبل التعاقد مع الوحدة.وقال في المؤتمر الصحافي: «شجعني نيغريدو على الانتقال إلى الوحدة، والحقيقة أنني ممتن لإدارة النادي لهذه الفرصة، وأعد الجمهور العنابي بأن أقدم كل ما لدي لتحقيق الانتصارات».

وأضاف: «هذه أول مرة ألعب فيها في المنطقة، وكل ما وصلني هي أمور رائعة عن الإمارات ونادي الوحدة». وعن التأخر في اتمام التعاقد، قال: «الوحدة فعل الكثير من أجل هذا التعاقد».

الرميثي أكد أن مقياس العمل بالنسبة لهم في الوحدة هذا الموسم هو لقب الدوري.