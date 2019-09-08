سالم الشامسي: لقب السوبر امتداد لإنجازات «يد الشارقة»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الحصان الشامسي، أن نجاح فريق اليد في حصد لقب كأس السوبر، للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه، أول من أمس،على شباب الأهلي 26-24، يمثل امتداداً لإنجازات الفريق في الموسم الماضي، ويعكس مدى جهد إدارة الألعاب الجماعية ومسؤولي اللعبة والجهاز الفني في الارتقاء بمستوى الإنجازات، سواء المحلية منها أو الخارجية.

وقال الشامسي، في تصريحات صحافية، إن «المستوى الفني، الذي شهدته مباراة السوبر في نسختها الرابعة، ونجاح الشارقة في قلب تأخره أمام شاب الأهلي مع نهاية الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف، إلى حصد فوز بفارق الهدفين، والتتويج باللقب للعام الثالث على التوالي، ما هي إلا ثمرة جهود متواصلة من إدارة الألعاب الجماعية والمشرفين على كرة اليد في النادي، للحفاظ على استمرارية النهج الذي قادهم، الموسم الماضي، لحصد أربعة من ألقاب البطولات الخمسة للموسم».

وأوضح: «الدعم والاهتمام الكبيران، اللذان يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكل الألعاب الرياضية في الإمارة، كانا وراء حرص إدارة النادي على توفير كل سبل الدعم لتطوير فرق الألعاب الجماعية، وهو ما أكدته نتائج جميع الفرق، سواء اليد أو السلة، على مدار السنوات الماضية، بالصورة ذاتها التي حققها فريق اليد في افتتاح موسمه الجديد، بالحفاظ على لقب كأس السوبر للعام الثالث على التوالي»، وأضاف: «الجهود المبذولة من إدارة الألعاب الجماعية، والحرص على تدعيم صفوف الفرق بنخبة اللاعبين والأجهزة الفنية، بجانب العمل على تطوير العناصر الوطنية، كانت وراء النجاحات التي تحققت، ونتطلع في الموسم الجديد، خصوصاً لفريق اليد، إلى الهيمنة على كل الألقاب، والسعي لحصد العلامة الكاملة».

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إلى قوة المنافسة التي سيشهدها الموسم الجديد، وقال: «المهمة لن تكون سهلة ليد للشارقة في تحقيق الأهداف المرجوة، في ظل موسم سيكون غاية في الصعوبة، جراء تدعيم أغلب الفرق لصفوفها بمحترفين على أعلى مستوى، بجانب تعاقدات مع لاعبين دوليين ضمن فئة المقيم، إلا أننا على ثقة بأنباء النادي في القدرة على إسعاد جماهير الشارقة».

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان: «قدم شباب الأهلي مستوى قوياً للغاية، ونجح في إنهاء الشوط الأول لمصلحته، إلا أننا كنا على ثقة بقدرة الجهاز الفني لفريق رجال اليد، بقيادة الجزائري سيفيان حيواني، في التعامل مع الضغوط وقلب النتيجة لمصلحة الفريق»، وتابع: «رغم اقتصار مراحل إعداد الفريق على التجمعات الداخلية والاكتفاء بثلاثة تجارب ودية محلية، مقارنة بمراحل إعداد قوية لشباب الأهلي، تخللها معسكر خارجي في تونس لأسبوعين، إلا أن خبرات لاعبينا وقدرتهم على تنفيذ ما طلب منهم من الجهاز الفني، كانتا وراء القدرة على العودة بنتيجة المباراة وحسمها في دقائقها الأخيرة».

علي زين: الشارقة ينتظره موسم صعب

كشف محترف فريق الشارقة، المصري علي الزين، عن أن مهمة الشارقة لن تكون سهلة في موسمه الجديد، على الرغم من البداية المشجعة بنيل لقب السوبر.

وقال الزين إن: «أغلب الأندية استعدت بشكل جيد للموسم الجديد، ودعمت صفوفها بمحترفين على أعلى مستوى، بجانب الاستفادة من قيد اللاعب المقيم من خلال تعاقدات مع لاعبين دوليين، ما يعد بدوري صعب للغاية ربما يكون الأقوى في تاريخ اللعبة».

وأوضح: «رغم المنافسة التقليدية للشارقة وشباب الأهلي، خصوصاً في المواسم الأخيرة، إلا أن موسم 2019-2020 سيشهد منافسة أقوى، وهو ما أكدته قوة التعاقدات التي أبرمتها الأندية، خصوصاً النصر والوصل».

إسحاقي: «السوبر الإماراتي - البحريني» في ديسمبر

كشف رئيس اتحاد اليد البحريني، علي عيسى إسحاقي، عن تأجيل النسخة الثالثة من بطولة كأس «السوبر الإماراتي - البحريني» إلى ديسمبر المقبل، بدلاً من إقامتها في شهر أكتوبر.

وقال إسحاقي، في تصريحات صحافية، إن: «الحرص على تزامن البطولة مع يومَي تأسيس الدولتين، اللذين يتزامنان مع شهر ديسمبر، كان وراء تعديل موعد إقامة النسخة الثالثة، التي كان من المزمع إقامتها الشهر المقبل في البحرين».

وأضاف: «نبارك للشارقة تأهله للعام الثالث على التوالي، للمنافسة على لقب السوبر البحريني، وأتوقع مباراة قوية للغاية، خصوصاً أن الملك سيواجه بطل السوبر البحريني الذي ينافس على لقبه قطبا كرة اليد في المملكة فريقا باربار والنجمة».