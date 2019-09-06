دوري الدرجة الثانية ينطلق 6 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق المسابقة الجديدة لدوري الدرجة الثانية التي سبق أن كشف عنها اتحاد كرة القدم في وقت سابق، في السادس من شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 أندية. وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الكرة مع الأندية المشاركة في المسابقة.

ويسعى الاتحاد من خلال رؤية 2030 إلى تطوير لعبة كرة القدم وتهيئة المناخ المناسب لجميع أطراف المجتمع لممارسة لعبة كرة القدم وزيادة عدد اللاعبين والأندية، إلى جانب رفع جودة المسابقات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين للعمل في الفرق التي ستشارك في هذه المسابقة.

ويشارك في النسخة الأولى من الدوري عدد محدود من الجامعات والأندية الخاصة بعد استيفائها شروط التسجيل والترخيص وفق الشروط والقواعد التي يحددها اتحاد كرة القدم.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي، مدير التدريب والتطوير الفني بالاتحاد عبدالله حسن، وكاليم إيرفينج ممثل الاتحاد الآسيوي الذي ساهم في الاشراف على المشروع، بجانب عدد من الحضور من ممثلي الاندية الـ12 التي سيتم اختيار 10 منها فقط. وستقوم الإدارة الفنية بمراجعة ملفات الفرق وتحديد الأجدر منها للانضمام لدوري الدرجة الثانية لهذا الموسم.

يذكر أن الموسم الأول من هذه المسابقة سيبدأ نوفمبر على أن ينتهي في 20 أبريل 2020، ويستهدف فقط الاندية المرخصة وغير المشمولة بالدعم الحكومي، وأن تكون مملوكة للمستثمرين المواطنين أو الوافدين.

ومن الشروط أيضاً أنه يسمح لكل نادٍ من هذه الأندية بتسجيل 40 لاعباً على ألا يقل عدد اللاعبين المواطنين عن أربعة لاعبين، وعلى كل فريق أن يوفر على الأقل أرضية كرة قدم عشبية لمدة ثلاث ساعات لكل مباراة لإقامتها، بالإضافة إلى الشروط الأساسية الواجب توافرها لإقامة أي مباراة حسب اللوائح والنظم.

وأوضح العرض التقديمي للحاضرين أن أنديتهم يجب ألا تحظى بأي دعم من الأندية المحترفة، وذلك لضمان خلق بيئة مستدامة تحتم على هذه الأندية الاعتماد على إيراداتها بشكل كامل، ويحقق أحد أهداف رؤية الاتحاد الرئيسة، كما أكد على مساندة هذه الفرق في الموسم الأول، وأن اتحاد كرة القدم سيقف في صف هذه الأندية ودعمها بأقصى الدرجات الممكنة لمساعدتها على النهوض في الفترة الأولى.

في المقابل اعتبر إيرفينج أنها تجربة مميزة، وأوضح للحضور بعض النقاط المتعلقة باللوائح والنظم والأولويات والأساسيات المعمول بها في هذا الموسم، وقام بتسليم جميع الممثلين استمارات تعبئة المعلومات الخاصة بفتح حساب القيد والتسجيل، ليتسنى لهم البدء بعملية قيد اللاعبين في أقرب وقت ممكن.

بعض الشروط الخاصة بالأندية المشاركة

- ألا تكون الأندية المرخصة

مشمولة بالدعم الحكومي.

- لكل نادٍ الحق في تسجيل 40

لاعباً.

- يجب ألا يقل عدد المواطنين

عن أربعة.

- كل فريق مطالب بتوفير أرضية

عشبية لثلاث ساعات لكل مباراة.