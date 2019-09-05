5 لاعبين يمثلون منتخب التنس في كأس ديفيز بالأردن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغادر إلى الأردن، اليوم، بعثة منتخب التنس للمشاركة في بطولة كاس ديفيز للرجال والشباب والناشئين، التي تقام بين 11 و15 الجاري، وتضم البعثة خمسة لاعبين، هم قائد الفريق عمر العوضي، وحمد عباس جناحي، وفهد عباس جناحي، ومحمود نادر، وعبدالله أهلي، إلى جانب مدير المنتخب، محمود خليفة، وأخصائي العلاج الطبيعي، مروان دوزي.

وستقام قرعة البطولة في 10 الجاري، حيث تم وضع المنتخب على رأس المجموعة الرابعة التي تلعب منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، بواقع مباراتين في الفردي ومباراة أخرى في الزوجي، في كل مواجهة مشتركة. من جهته أكد محمود خليفة، في تصريحات صحافية، جاهزية المنتخب بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يتطلع لمشاركة إيجابية.

وسينتظم المنتخب بمعسكر تدريبي خارجي مكثف في الأردن ترقباً للمشاركة في البطولة. يذكر إن لاعبي المنتخب أكملوا أخيراً معسكراً تدريبياً، استمر لشهرين، أقيم بأكاديمية الحبتور في دبي، إضافة إلى استعداد خاص للاعب عمر العوضي أقيم في لندن.