محسن آل علي يشارك في مونديال العالم «نصف آيرونمان»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يغادر اليوم إلى فرنسا قائد المنتخب الوطني وفريق الفجيرة للترايثلون اللاعب محسن آل علي، للمشاركة في بطولة العالم للنخبة للنصف آيرونمان التي ستُقام يومي 7 و8 الجاري في مدينة نيس.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية العميد أحمد حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، أن مشاركة اللاعب تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتمثيل الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية ولما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية مميزة. ويتضمن السباق، السباحة لمسافة 1900 متر، وقيادة الدرّاجة الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والركض لمسافة 21 كيلومتراً.

ويعتبر اللاعب محسن حسن آل علي المتأهل الوحيد لها من الإمارات، حيث إنه تأهل في جولة دبي للنصف آيرونمان في شهر فبراير الماضي.