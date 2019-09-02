فارسة نيوزيلندية تفوز بلقب بطولة «لطيفة بنت منصور للبوني»

المصدر: نيوزيلندا - الإمارات اليوم

توّجت الفارسة النيوزيلندية شارلوت نيو، على صهوة البوني «أرماديل هيتاري» لنادي ويكاتو هنت، بطلة للجولة الثامنة من سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة (البوني) على مسافة 300 متر، أول من أمس، على مضمار هاستينجس العشبي بنيوزيلندا، ضمن فعاليات النسخة الـ11 لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع «عام التسامح»، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

وتقام فعاليات المهرجان بناءً على توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتعتبر بطولة البوني من أكثر البطولات جذباً للفرسان الصغار، وتحظى بالاهتمام والمتابعة، وهي مخصصة للفرسان من سن تسعة إلى 15 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة «البوني» التي لا يزيد ارتفاعها على 148 سنتيمتراً.

وجاء السباق مثيراً لنجوم المستقبل، حيث تفوقت شارلوت بفارق نصف طول، وحلت في المركز الثاني الفارسة جيسيكا لورانس على صهوة البوني «سليبري» لنادي سي إتش بي، وفي المرتبة الثالثة إيما دي لاوتور، على صهوة «ليتيل ماكنتوش».

وتنحدر شارلوت نيو، التي تبلغ من العمر 14 عاماً، من منطقة وايكاتو هنت الشهيرة، وهي منطقة تشتهر بالخيول والفرسان، وكانت تشارلوت سعيدة ومتحمسة للتوجه إلى أبوظبي في نوفمبر لتمثيل نيوزيلندا في نهائي السلسلة.