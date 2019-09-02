ورشة عمل لشرح آلية التسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، أنها ستنظم في الساعة التاسعة صباح اليوم بفندق ماريوت الجداف ورشة عمل لشرح تفاصيل النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تُقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وسيتم خلال ورشة العمل شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر 2019، كما سيتم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصّل، والإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات، وسيتم مناقشة الأمور كافة المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن برنامج منافسات الدورة التي تضم 10 ألعاب رياضية، هي كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى اللعبتين الجديدتين اللتين تمت إضافتهما هذا العام وهما الكروسفيت وألعاب التحدي.

كما حدّدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة السبت 12 أكتوبر، وتنطلق تصفيات بطولتي السلة والطائرة 13 أكتوبر، تليها بطولة ألعاب التحدي التي تمت إضافتها أخيراً وتقام 14 أكتوبر، وتنطلق الريشة الطائرة 15 أكتوبر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج 16 أكتوبر.

ويُقام سباق الطريق 18 أكتوبر، تليه بطولة السباحة 19 أكتوبر، كما تقام بطولة الدراجات الهوائية 22 أكتوبر، بوطولة الكروسفيت 25 أكتوبر، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج 24 أكتوبر، كما تختتم منافسات بطولتي السلة والطائرة 26 أكتوبر.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى جميع الراغبات في المشاركة في النسخة السابعة للدورة من اللاعبات من منتسبات مؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى تجهيز الفرق والاستعداد للتسجيل مطلع سبتمبر الجاري، من خلال تجهيز المستندات الخاصة بالمشاركات، وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن منافذ التسجيل الرسمية.