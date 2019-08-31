الفجيرة وعجمان يتقاسمان النقاط بتعادل ايجابي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تقاسم فريقا الفجيرة وعجمان نقاط المباراة التي جمعتهما مساء امس واقيمت في استاد الفجيرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، ليصبح رصيد عجمان نقطتان مقابل نقطة واحدة للفجيرة.

سجل للفجيرة البرازيلي غابرييل في الدقيقة 14، ومواطنه جوناثان في الدقيقة 27، بينما سجل لعجمان لاعب الفجيرة عبد الله صالح خطأ في مرماه في الدقيقة 36واللاعب البلجيكي وليام في الدقيقة 48، وظهرت المباراة بمستوى فني جيد بالرغم من الأجواء المناخية الحارة، وحضرها جمهور