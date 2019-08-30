مراد باتنا: اخترت الجزيرة للفوز بالبطولات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد لاعب الجزيرة، المغربي مراد باتنا، أنه اختار الانتقال إلى «فخر أبوظبي» بسبب رغبته في اللعب بصفوف فريق كبير ينافس على البطولات، مشيراً إلى أن ذلك هو ما وجده في فريق نادي الجزيرة، لذلك لم يتردد في الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال باتنا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الجزيرة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يلعب في دوري الخليج العربي، منذ ثلاث سنوات، وباتت لديه خبرة في معرفة الأندية التي تنافس على البطولات، موضحاً أنه يسعى إلى الفوز بالألقاب، لذلك اختار الانضمام إلى «فخر أبوظبي».

وأوضح باتنا، الذي انضم من الوحدة إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، أنه «وجد استقبالاً رائعاً من الجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين، ما جعله يشعر بسعادة كبيرة، في أول 10 أيام شارك خلالها في تدريبات الفريق، متوجهاً بالشكر لهم على هذه الحفاوة، التي جعلته ينسجم مع الجميع سريعاً».

وأشاد اللاعب المغربي بإمكانات اللاعبين في نادي الجزيرة، وقال: «بالتأكيد الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين على مستوى عالٍ، ولقد قامت إدارة النادي بعمل صفقات جيدة جداً لتدعيم الفريق بلاعبين دوليين وأجانب سيضيفون إلى المجموعة الموجودة في الأساس بالفريق، وفي النهاية الجميع يجب أن يعمل من أجل هدف واحد، وهو المنافسة على البطولات».

وأضاف: «نحن عائلة واحدة، واللاعبون الجدد أرى أنهم انسجموا سريعاً، وهذا شيء إيجابي يسهم في ظهور الفريق بشكل جيد في بداية الموسم، وعدم الاحتياج لخوض العديد من المباريات، حتى نقدم مستوانا الذي ينتظره منا الجمهور الجزراوي، إذ إنه، كما ذكرت، يجب على كل لاعب أن يضع أمامه هدف واحد فقط، وهو الفوز بالبطولات».

وحول انطباعه عن المدرب الهولندي يورغن ستريبل، الذي تولى تدريب «فخر أبوظبي» بداية من الموسم الحالي، قال: «صراحة انطباعي إيجابي جداً، ولقد وجدت تجاوباً كبيراً من المدرب في أيامي الأولى مع الفريق، وهناك تفاهم في التعامل بيننا، وأتمنى أن نواصل على النسق نفسه في المرحلة المقبلة، وأنا من جانبي سأعمل على بذل كل جهدي لفهم طريقة تدريب المدرب، وأنفذ الواجبات التي يطلبها مني، وبالتأكيد يكون دور المدرب أن يعلم إمكانات اللاعبين ويستغلها بأفضل طريقة، حتى يكون الهدف الأساسي هو ظهور الفريق بشكل جيد».

ووجّه مراد باتنا رسالة إلى جمهور نادي الجزيرة في ختام تصريحاته، وقال: «الجمهور يلعب دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهدهم في جميع المباريات، ولن يحدث ذلك من دون حضور الجمهور إلى الملعب، لذلك رسالتي وطلبي إلى عشاق فخر أبوظبي، هي الحضور خلف الفريق بقوة في جميع المباريات، لأن اللاعبين يحتاجون دوماً الى التشجيع، وأن يسمعوا أصوات المشجعين في المدرجات لدعمهم في جميع الأوقات، ما يمنحنا قوة ودفعة معنوية مهمة في المباريات، خصوصاً أن أي فريق ينافس على البطولات، يكون أبرز أسلحته دعم الجمهور للاعبيه، بينما من جانبنا نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور، ونعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم».

باتنا:

«اللاعبون الجدد انسجموا

سريعاً مع الفريق».

«إدارة النادي أبرمت صفقات جيدة جداً».