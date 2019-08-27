اتحاد التنس للأندية: اهتموا بـ «الكرة الصفراء»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للتنس الأرضي أنه جدد دعوته للأندية في الدولة «لإعادة إشهار وممارسة الكرة الصفراء في منشآتها، لأهميتها البارزة لتطوير التوجهات الاستراتيجية لمجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم».

وقال اتحاد التنس، في بيان له، إن «ذلك يسهم بالمزيد من النهوض باللعبة، في الجانبين المحلي والدولي».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أحمد عبدالملك أهلي، إن «ممارسة التنس في الأندية ستسهم بنقلة نوعية في بناء منتخبات المستقبل، وستقفز باللعبة نحو الأعلى لذلك نتطلع إلى دعم الأندية للتنس والعمل على تشجيع ممارستها واستثمار الحالة الفنية والتنظيمية التي أصبحت عليها اللعبة بعد المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في صفوف الجيل الحالي من اللاعبين صغار السن، الذين أسهم برنامج (تنس الصغار) في استكشافهم».