«زوارق الإمارات» في مهمة الحفاظ على صدارة مونديال الفورمولا 2 بإيطاليا

المصدر: روما - الإمارات اليوم

تدخل الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، المقامة حالياً في مقاطعة برينديزي الإيطالية، منعطفاً حاسماً مع انطلاق أحداث وتفاصيل السباق الرئيس والختامي، اليوم، بمشاركة 20 زورقاً.

وتتجه أنظار المتابعين إلى أبطال الإمارات، حيث سيدافعون عن صدارة الترتيب العام للبطولة العالمية، من خلال فريق أبوظبي الذي يتربع على القمة برصيد 35 نقطة حالياً، من خلال الزورق «35»، بقيادة راشد القمزي، بالإضافة إلى مشاركة زميله في الفريق زورق «أبوظبي 36»، بقيادة راشد الطاير، وأيضاً بحضور نخبة قوية من محترفي البطولة، الذين يتطلعون إلى انتزاع الصدارة حالياً من الفريق الإماراتي عبر التحدي المثير.

وينطلق سباق اليوم وسط أجواء وأرقام مثيرة، حيث قررت اللجنة تأهل 20 زورقاً للمشاركة في مسار السباق، الذي يبلغ طوله 1650 متراً، على امتداد ساحل برينديزي والبحر الأدرياتي حيث كان العدد الأقصى للمشاركة في المواسم الخمسة الماضية، في أي جولة، هو 18 زورقاً حداً أقصى، لكن جاء الطلب من الاتحاد الإيطالي للرياضات البحرية، مستضيف البطولة، بأن يكون عدد المشاركين 20 من خلال المنافسة.

وتشارك مؤسسة الفيكتوري تيم في البطولة عبر الزورقين «27»، بقيادة الشاب منصور المنصوري، و«فيكتوري 4» بقيادة النجم أحمد الفهيم، اللذين ظهرا سوياً في الجولتين الأولى بلاتفيا والثانية في النرويج، حيث يطمحان معاً إلى المنافسة بقوة في البطولة العالمية، كما يظهر كذلك زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندينبريجن.

ويأتي خلف القمزي، زورق «الشارقة»، بقيادة فرديناند زيندينبريجن ورصيده 21 نقطة، وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، ويحل في المركز الرابع زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 16 نقطة، في حين يأتي خامساً زورق السويدي دانييل سيجينمارك برصيد 15 نقطة.

ويحظى صاحب المركز الأول في السباق بـ20 نقطة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 نقطة، والثالث 12 نقطة، والرابع على تسع نقاط، والخامس على سبع نقاط، والسادس على خمس نقاط، وحتى المركز العاشر على نقطة واحدة.

وينطلق السباق في السادسة والنصف مساء بتوقيت المدينة الإيطالية، حيث من المتوقع أن يستمر قرابة 40 دقيقة، على أن تقام قبل السباق الرئيس دورة استعراضية للزوارق المشاركة. وسيقام في وقت مبكر أيضا سباق للزوارق المتأخرة في سباق أفضل زمن، كي يتم تحديد الزوارق المشاركة في السباق الرئيس، واكتمال عقد الزوارق الـ20.

وقال رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، إن بعض الفرق تتوجس اليوم من السباق الرئيس، ومن المسار، وأضاف في تصريحات صحافية: «قد يكون الخوف من ضيق المنطقة التي يقام من خلالها السباق، حيث إن عرض المسار أقل من كيلومترين، وفي كاسر مغلق عن البحر تماماً، ولذلك ستكون هناك ارتدادات للأمواج في المنافسة قد يكون لها تأثير ببعض المناطق في الزوارق المشاركة، ونثق بالأسطورة كابليني مدرب الفريق، وأيضاً بأبطالنا، القادرين على تجاوز أي عقبة فنية».

معاناة الانطلاقة

حدثت ظاهرة غريبة ارتبطت بزورق «أبوظبي 35» في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث لا يستجيب الزورق في الانطلاقة لمحاولات التشغيل إلا بعد ثوانٍ، وعلى الرغم من ذلك حقق لقب الجولة الأولى، وحلّ وصيفاً في الثانية.

وخضع الزورق كالعادة لفحوص فنية دقيقة، وتم تغيير كل القطع التي تتسبب في ذلك، كما قام الطاقم الفني بتحديد كل السيناريوهات التي قد تتسبب في حدوث هذا العطل المؤقت.