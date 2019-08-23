هيفاء النقبي تتحدى الإصابة والعمر لتحقيق «المجد الأولمبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

يسجل تاريخ المشاركات الأولمبية للإمارات، أن رباعة المنتخب هيفاء النقبي كانت أول رياضية إماراتية من أصحاب الهمم تبلغ الدورات الأولمبية في رفعات القوة، لكن الإصابة التي لحقت بها في صيف 2016 وحرمتها المشاركة في أولمبياد ريو لم تحل دون مشاركتها لاحقاً في بطولات العالم وتحقيق الكثير من الإنجازات.

وتحدت هيفاء آلام الإصابة وتحملت عناء العلاج فترة طويلة امتدت عاماً كاملاً، قبل أن تعود للمشاركة العالمية. وتتحدى كذلك العمر بعد أن بلغت الـ37 عاماً، ومع ذلك لاتزال تشعر بقدرتها على العطاء وتحقيق الإنجازات.

وتستعد حالياً في الأردن للمنافسة في ذهب بطولة غرب آسيا، وتهدف لتحقيق رقم تأهيلي يمكنها من العودة مجدداً إلى الأولمبياد والمنافسة في منصات التتويج بأولمبياد «طوكيو 2020».

وتقول النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «طموح العودة للدورات الأولمبية كان وراء تسلحي بالعزيمة والإصرار للتعافي من الإصابة التي ألمت بي على مستوى الكتف، وكانت وراء حرماني المشاركة في (ريو 2016) رغم تواجدي فيها، قبل أن أتمكن تدريجياً من استعادة مستواي والمشاركة في بطولات قارية، أبرزها حصولي على برونزية وزن 73 كلغ في ألعاب جاكارتا الآسيوية صيف العام الماضي».

وتابعت: «الإصرار والعزيمة للتعافي من الإصابة قاداني في 2006 لتخطي حادث السير الذي وقع لي أثناء عودتي إلى المنزل في أجواء ماطرة بمنطقة مسافي، وأسفر عن تهتك في النخاع الشوكي، وقادني للجلوس على كرسي متحرك، وإكمال مسيرتي كزوجة وأم لطفلي عبدالله، قبل أن أتحدى الإعاقة وسط تشجيع الأصدقاء والانتساب في 2010 إلى نادي خورفكان، في خطوة أولى نحو السير في طريق حصد إنجازات متتالية لرياضة أصحاب الهمم، منها فوزي بفضية بطولة العالم لرفعات القوة 2011».

وأضافت: «بلوغ أولمبياد البرازيل وعدم القدرة على المشاركة فيه للإصابة، زادني إصراراً لبذل مجهودات مضاعفة لانتزاع بطاقة العبور مجدداً نحو ألعاب طوكيو 2020، حيث أسعى من خلالها إلى تحويل إنجازي بأن أكون أول رباعة إماراتية تتأهل إلى الدورات الأولمبية، بالانتقال إلى الإنجازات وأكون أول رباعة على مستوى الدولة تحقق ميدالية أولمبية».

وأضافت: «منذ إنجازي في جاكرتا وأنا أحرص على المشاركة في الدورات العالمية، كان آخرها تسجيل رقم شخصي جديد لي في بطولة العالم لرفعات القوة الأخيرة التي أقيمت في كازاخستان الشهر الماضي، على أمل مواصلة الارتقاء في تسجيل أرقام شخصية جديدة في الاستحقاقات المقبلة تؤهلني للعودة مجدداً إلى العرس الأولمبي».

هيفاء النقبي أول رياضية إماراتية من أصحاب الهمم تبلغ الدورات الأولمبية الصيفية.