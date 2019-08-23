كلباء.. يرفع سقف التطلعات ويراهن على التعاقدات الجديدة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتطلع اتحاد كلباء إلى الموسم الجديد لأندية المحترفين بطموحات جديدة وبسقف تطلعات أعلى من السابق، بعد أن انتقل من مجرد الصراع للبقاء إلى البحث عن تحقيق الإنجازات.

ويراهن النمور على التعاقدات الجديدة التي يأمل أن يحقق من خلالها طموحات جماهيره، وألّا يظل حبيس دائرة الصراع على الهرب من الهبوط. ومنذ أن اتضحت الصورة بالنسبة لإدارة النادي في ضمان البقاء قبل جولات من ختام الموسم الماضي، قام النادي بتجديد عقد نجم الفريق المجري جوجاك، تثميناً لما قدمه من مردود فني عال، ولكونه أحد أسباب النجاح في تحقيق البقاء.

وتمسك النادي كذلك بالجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فيفياني، الذي يحسب له النجاح بتحقيق إنجاز البقاء للمرة الأولى في عصر الاحتراف بالنسبة للنمور، فضلاً عن قيام المدرب بالزج بعدد كبير من اللاعبين الشباب والموهوبين في آخر خمس مباريات في دوري الخليج العربي، لمنحهم فرص الاحتكاك والتعود على خوض المباريات المهمة والكبيرة. وأسهم ذلك في ظهور لاعبين من المرجح أن يكون لهم دور بارز في الموسم المقبل مع النمور.

وتعاقدت شركة الكرة في النادي مع لاعبين جدد في جميع مراكز اللعب تقريباً، وبلغ عددهم 13 لاعباً، ولم يتبق من اللاعبين الأساسيين الذين صنعوا إنجاز البقاء، إلا لاعب المنتخب السابق داود علي وعمر الخديم، إضافة إلى قائد الفريق منصور عباس البلوشي، وعدد قليل آخر.

في المقابل، وعلى مستوى الأجانب، تعاقد النادي مع خمس لاعبين، هم المجري جوجاك والأردني ياسين البخيت، والتوغولي بينيل ملابا والبرازيلي كايناندرو سانتوس الذي انضم إلى النمور في صفقة انتقال حر، وتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين، ولاعب برشلونة ونابلولي سابقاً البرازيلي هنريكي، الذي استمرت المفاوضات لانتدابه فترة طويلة قبل أن يتم التعاقد معه رسمياً أخيراً في صفقة مرشحة لأن تكون إحدى ابرز صفقات أندية دوري الخليج العربي في الموسم الجديد.

في جانب آخر كانت المفاجأة بالنسبة لجماهير كلباء التخلي عن خدمات لاعبين بارزين مثل وليد أحمد، وعبدالله أحمد، ويعقوب البلوشي الذي غادر إلى العميد.

وأكد نائب رئيس شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي، أن رفع سقف التطلعات تؤكده التعاقدات الجديدة، وتابع لـ«الإمارات اليوم»: تحقيق البقاء التاريخي كان بمثابة عبور المحطة الأولى في طريق بناء النجاح المستهدف لنادي اتحاد كلباء. وأكد أن التوجه هو الحفاظ على ما تم تحقيقه وتعزيزه بنجاحات جديدة، وتابع: هدف اتحاد كلباء في الموسم المقبل اللعب من أجل تحقيق نتائج إيجابية تكفل إنهاء الموسم في مركز يليق بتطلعات النادي.

وعن الاستعناء عن عدد من اللاعبين الذين أسهموا في تحقيق البقاء، قال: شركة الكرة تشيد بجميع اللاعبين لما قدموه من مجهودات رائعة أسهمت في البقاء، إلا أن لكل مرحلة رؤية في العمل، وحاجتنا لرفع سقف التطلعات وطموحاتنا للموسم المقبل وراء عدم التجديد لبعض اللاعبين، وليس الاستغناء عنهم، وهما أمران مختلفان، بل هنالك لاعبون تسببت الإصابات في عدم تجديد عقودهم، منهم البرازيلي راموس، ولاعبون آخرون لا أفضل ذكر الأسماء، مبيناً أن جميع من أسهم في تحقيق إنجاز البقاء رسم لنفسه في قلوب أسرة نمور كلباء صورة لن تنسى.

وبخصوص التعاقدات الجديدة، أوضح: جميع تعاقداتنا الحالية سواء كانت من اللاعبين الأجانب أو المواطنين، تندرج ضمن رؤية النادي ببناء فريق قادر على تحقيق تطلعات افضل من البقاء، وختم: على الرغم من كل الأسماء المعروفة للاعبين المميزين الذين تم التعاقد معهم، يبقى النجاح مرهوناً بالتوفيق الرباني في عملنا بإدارة شركة كرة القدم ونتطلع إلى أن نوفق في نهاية المشوار. ونوه بأن الجهود المبذولة هدفها إسعاد الجمهور أولاً، وهو ما يلقي على عاتقه مسؤولية دعم الفريق ولاعبيه في السراء والضراء، وعدم استعجال النتائج وثقة الإدارة بالجمهور عالية، بأن يكون أحد عوامل النجاح.

تعاقدات المواطنين

قام اتحاد كلباء بتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المواطنين المميزين على غرار وليد عمبر وإبراهيم سرحان، وناصر عبدالهادي، وسعيد المنهالي، وخالد شماريخ، ويعقوب الحوسني، وحارس المرمى يوسف الزعابي، بينما تم التمديد لعدد من اللاعبين الموهوبين. ويأمل كلباء أن يحقق الانطلاقة القوية والمرجوة في بداية مسابقات المحترفين المقبلة، وعلى رأسها بطولة دوري الخليج العربي.

معسكر النمسا

انتظم اتحاد كلباء في معسكر خارجي خاضه في النمسا، ولعب خلاله خمس مباريات ودية. وخاض أربعاً منها أمام فرق سعودية، منها الوحدة والقادسية إضافة إلى فريق من التشيك، قبل أن يعود إلى الدولة، حيث واجه شباب الأهلي في المباراة التي انتهت لمصلحة الأخير بهدف نظيف. ويسعى كلباء إلى استغلال الفترة المتبقية للتحضير بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد الذي يستهلّه اليوم من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، حيث يواجه النصر.

شملت تعاقدات كلباء للأجانب ضم الأردني ياسين البخيت والتوغولي بينيل والبرازيلي سانتوس والبرازيلي هينريكي إلى جانب التجديد للمجري جوجاك.

يستهلّ كلباء اليوم الموسم الجديد أمام النصر من خلال كأس الخليج العربي.