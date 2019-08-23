5 صفقات ترفع إثارة «كلاسيكو» العين وشباب الأهلي اليوم

المصدر: أحمد طارق - دبي

تشهد الجولة الأولى من مباريات كأس الخليج العربي مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي العين مع شباب الأهلي، الساعة 9:30، في ختام الجولة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، على استاد هزاع بن زايد في العين، إذ يترقب جمهورا الفريقين مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها كل فريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبرز خمس صفقات عقدها الفريقان، وينتظرها الجمهور لمشاهدتها في ظهورها الأول، وهي البرازيلي كايو كانيدو، والتوغولي لابا كودجو، والجزائري عبدالرحمن مزيان مع العين، وكل من السويسري ديفيد مارياني والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا مع شباب الأهلي.

وفرض نادي العين نفسه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، جعلت «الزعيم» يتصدر المشهد، ويؤكد أنه سيكون من أبرز المرشحين للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.

ويعد التغيير الأبرز بالنسبة لـ«الزعيم» هو التعاقد مع المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، ليعود النادي إلى المدرسة الكرواتية في التدريب، إذ تراهن إدارة النادي على الوجه الجديد الذي سيخوض تجربته الأولى في الإمارات والوطن العربي، أما أبرز الصفقات التي أبرمتها إدارة العين فكانت التعاقد مع لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، الذي يعد من أبرز اللاعبين الأجانب في آخر خمس سنوات في دوري الخليج العربي، خصوصاً أن اللاعب البرازيلي حقق أرقاماً رائعة مع «الإمبراطور»، ويراهن عليه «الزعيم» في أن يقود الفريق للعودة إلى البطولات.

ويأتي انضمام التوغولي لابا كودجو إلى «الزعيم» إضافة قوية لخط هجوم الفريق، الذي عانى، الموسم المنصرم، بسبب تراجع مستوى السويدي ماركوس بيرغ، إذ يعد كودجو من أبرز اللاعبين الذين برزوا في قارة إفريقيا، الموسم الماضي، وبالتحديد في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، ما أسهم في تزايد شعبية اللاعب التوغولي مع ناديه «نهضة بركان» المغربي، الموسم الماضي، أمام العروض القوية التي قدمها محلياً وقارياً.

في المقابل أكمل نادي العين تعاقداته بضم اللاعب الدولي الجزائري، عبدالرحمن مزيان، قادماً من اتحاد العاصمة الجزائري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأخير، إذ يعد مزيان من نجوم الدوري الجزائري.

وواصل «البنفسج» النهج نفسه في صفقات اللاعبين المواطنين، بالتعاقد مع نجم الجزيرة الصاعد، محمد جمال، في صفقة انتقال حر، والأمر نفسه بالنسبة إلى محمد هلال القادم من عجمان، بينما كان نادي العين قد جدّد عقود كل من الحارس خالد عيسى، والمدافعين بندر الأحبابي ومحمد أحمد، بجانب لاعب الوسط أحمد برمان، علاوة على الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني.

من جهتها، لم تجرِ إدارة شباب الأهلي تعديلات عديدة في صفوفه، ولم يتعاقد النادي مع أي لاعب مواطن، خصوصاً أن الفريق يضم عدداً رائعاً من اللاعبين المواطنين الدوليين، إلى جانب أكثر من لاعب في المنتخب الأولمبي، بينما يستمر المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، في قيادة الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وكانت أبرز التعديلات في قائمة اللاعبين الأجانب، الاستغناء عن الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، وعدم قيد الإكوادوري جيمي أيوفي، بينما تم الإبقاء على المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، وأبرم «فرسان دبي» صفقتين فقط حتى الآن، هما اللاعب السويسري ديفيد مارياني قادماً من ليفسكي صوفيا البلغاري، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، بينما نشط «فرسان دبي» على مستوى التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، الذين سيتم قيدهم في فئة المقيمين، بضم ثلاثة لاعبين برازيليين، هم ويسلي بيريرا وغوستافو هنريك ولياندرو سباداسيو.

العين بثوبه الجديد في اختبار صعب بأولى مباريات الموسم.

شباب الأهلي لم يُجرِ تعديلات كثيرة، ويراهن على الاستقرار.