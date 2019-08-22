منتخب الشباب يواجه البحرين في افتتاح «غرب آسيا» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 نظيره البحريني، اليوم، في افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، المقامة في مدينة رام الله بفلسطين، من 22 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة ستة منتخبات.

وكانت القرعة التي سُحبت، ظهر أمس، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وممثلي المنتخبات المشاركة، قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبَي العراق والبحرين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت، أمس، الاجتماع الفني الخاص بالمجموعة الثانية، والمؤتمر الصحافي الخاص بمدربي منتخبات المجموعة، الذي حضره المدير الفني للمنتخب، فيردو ميلين، الذي أكد حرصه على المنافسة في هذه البطولة وتحقيق نتائج إيجابية.