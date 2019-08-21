بيترز يقتحم «التوب 50» في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج البلجيكي توماس بيترز بلقب بطولة التشيك ماسترز للغولف، ليكون قريباً من حجز مكانه ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم للعودة إلى المشاركة للمرة الخامسة على التوالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح نجم كأس رايدر في حصد 335 نقطة بفضل فوزه بلقب بطولة التشيك ماسترز لينتقل من المركز 66 إلى المركز 42 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 881 نقطة لهذا الموسم.

وعلى الرغم من عدم فوزه بلقبه الأول في الجولة الأوروبية، واصل الإسباني أدري أرناوس أداءه الرائع في عامه الأول في الجولة الأوروبية بعد حصده المركز الثاني للمرة الثالثة في موسم 2019. وتقدم خريج جولة التحدي عام 2018 من المركز 46 إلى المركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليقترب من ضمان مكانه في عقارات جميرا للغولف.

وفي الوقت نفسه تشارك الفائز بالنسخة السابقة لبطولة التشيك ماسترز أندريا بافان وسام هورسفيلد المركز الثالث في «السباق إلى دبي». وصعد بافان من المركز 36 إلى المركز 27 بينما قفز هورسفيلد من المركز 157 إلى المركز 123.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها بدول حول العالم منها بطولة أبوظبي إتش إس بي سي وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.

• توماس بيترز انتقل من المركز 66 إلى 42 في ترتيب «السباق إلى دبي».