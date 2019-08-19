خورفكان.. «بنكهة برازيلية» في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ظهر من خلال تعاقدات الفريق الأول لنادي خورفكان لكرة القدم، الذي يستعد لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي لأندية المحترفين؛ رهانه بشكل كبير على المدرسة البرازيلية في ظهوره الأول بالأضواء منذ 10 سنوات.

وتعاقد النادي مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي، وكذلك أربعة محترفين أجانب برازيليين سبق لهم اللعب في دوري الخليج العربي وفي الدوري السعودي الممتاز، اضافة الى لاعب برازيلي خامس تم تسجيله ضمن فئة اللاعب المقيم.

واختار خورفكان العمل بشعار «المجرب لا يجرب»، وقرر الاستعانة بمدرب ذي تجربة كبيرة في الكرة الإماراتية هو باولو كاميلي، ويأمل أن يتمكن المدرب من تحقيق الهدف الرئيس وهو البقاء في دوري الخليج العربي، بعد أن سبق لكاميلي أن حقق الأمر نفسه خلال تجربته السابقة مع فريق الإمارات، وكذلك مع دبا الفجيرة.

ويعرف عن المدرب باولو كاميلي اعتماده على اللاعبين البرازيليين في تطبيق خططه الفنية، خاصة أنه يفضل أن يتواصل بلغته الأم مع اللاعبين الأجانب، ما يسهل عليه إيصال المعلومة الفنية المطلوبة، وانطلاقاً من ذلك فقد أوصى ان تكون الأولوية للاعبين البرازيليين عند التعاقد مع الأجانب وهو ما تم بالفعل من اعتماد كامل على أبناء السامبا.

وفي هذا الجانب نفى رئيس شركة كرة القدم خليل غانم الذي يعد من نخبة لاعبي الجيل الذهبي للأبيض الإماراتي، أن تكون رؤية النادي الاعتماد على المدرسة البرازيلية في كل شيء، وقال إن الأمر جاء نتيجة كونهم أفضل اللاعبين الذين توافروا في سوق التعاقدات من اللاعبين الأجانب. وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «كان غالبيتهم من اللاعبين البرازيليين، وإدارة الشركة بحثت عن الأفضل، ووقع اختيارها على هؤلاء اللاعبين»، مؤكداً أن لاعبين اثنين من الجنسية الإفريقية وآخر من اللاعبين العرب كانوا ضمن القائمة الموسعة للاختيارات، لكن أخيراً تم التعاقد مع الافضل، وهم بالنسبة لخورفكان اللاعبون البرازيليون الذين سيدافعون عن قميص النادي في الموسم الجديد لأندية المحترفين.

وسبق للمدرب كاميلي أن قال عن اللاعبين البرازيليين الجدد إنه واثق بإمكاناتهم، وشدد في حديث سابق لـ«الإمارات اليوم» على أنه وقع الاختيار عليهم حسب حاجة الفريق في مراكز اللعب في الوسط والاطراف ورأس الحربة والدفاع. وقال أيضاً إن: اللاعبين الأجانب لهم أهمية كبيرة في المردود الفني للفريق، ومعرفتي شخصية باللاعبين الأجانب، ولدي ثقة بمستواهم الفني وبجميع اللاعبين.

في جانب آخر، أقام النادي معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 16 يوليو الماضي حتى 6 الجاري، وخاض الفريق خلال المعسكر الخارجي العديد من المباريات الودية، كما أجرى حصصاً تدريبية متنوعة لتجهيز الفريق بالشكل الأفضل للموسم المقبل.

وركز البرازيلي باولو كاميلي وطاقمه المساعد على اللياقة البدنية إلى جانب تجهيز الفريق من خلال الخطة الفنية التي سيعتمدها المدرب الفترة المقبلة.

وخلال المعسكر في مصر، خاض نسور خورفكان خمس مباريات ودية كانت الاولى في مواجهة فريق (إف سي مصر)، وانتهت بفوز خورفكان (2-1)، ثم واجه فريق الترسانة وفاز عليه بهدف نظيف.

وفي ثالثة تجاربه الودية خسر أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المقابل وخلال المباراة الإعدادية الرابعة خسر أيضاً من نجران السعودي بنتيجة (2-1)، ليختتم المعسكر الخارجي بهزيمة ثالثة أمام الإنتاج الحربي وبالنتيجة نفسها (2-1).

يذكر أن خورفكان يعد الوافد الجديد الأول لدوري الخليج العربي، إضافة إلى نادي حتا، بعد أن احتلا على التوالي المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى، والذي شهد تنافساً مثيراً بين الفرق المتصارعة على بطاقتي الصعود حتى الأمتار الأخيرة من الدوري، والذي يعتبر واحداً من أبرز المواسم إثارة في تاريخ الدرجة الأولى.

أجانب خورفكان

تعاقد خورفكان مع خمسة لاعبين أجانب، أربعة منهم من المحترفين، ولاعب آخر في فئة المقيم. وكل التعاقدات هي مع لاعبين برازيليين، منهم بيدرو جونيور القادم من الدوري التايلاندي، ومواطنه بيسمارك قادماً من نادي القادسية في الدوري السعودي، والبرازيلي دودو الذي سيخوض أول موسم له خارج الدوري البرازيلي، اضافة الى مواطنهم روبسون الذي يعد من التعاقدات المؤثرة والمهمة وسبق له أن ارتدى قميص بني ياس في الموسم الماضي، وأخيراً تعاقدت شركة خورفكان مع البرازيلي جونينهو كلاعب مقيم.

تعاقدات المواطنين

حافظ خورفكان على أبرز لاعبيه من الجيل الذي قاده للصعود إلى دوري الخليج العربي بنهاية الموسم الماضي، والذي شهد تتويج خورفكان بطلاً لدوري الدرجة الأولى. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين القائد سيف محمد، وكذلك عبدالعزيز إسماعيل وعادل صقر وعبدالقادر قمبر، وحارس المرمى منصور غلوم البلوشي، ومحمد مال الله، ولاعبون آخرون.

وأضاف إليهم لاعبين آخرين من المواطنين منهم حارس المرمى محمد يوسف وراشد حسن وعادل سبيل وأحمد دادا وسعيد خميس وحسن أمين وأحمد صالح حبوش وعلي المازمي.

خورفكان تعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي وخمسة برازيليين هم: بيدرو جوميور وبيسمارك ودودو وروبسون، وكذلك جونينهو.

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مباريات ودية خاضها خورفكان خلال معسكره الخارجي في مصر، فاز في اثنتين وخسر ثلاثاً.