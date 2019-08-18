نادي العين الإماراتي ينضم إلى EA SPORTS FIFA 20 لأول مرة في تاريخ السلسلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت إلكترونيك آرتس اليوم عن انضمام نادي العين الإماراتي إلى EA SPORTS FIFA 20 وذلك لأول مرة في تاريخ السلسلة.

يُعد نادي العين أحد أكثر الفرق الإماراتية والخليجية والآسيوية تميزاً، وقد كان من الفرق الأكثر طلباً من عشاق اللعبة في الشرق الأوسط – وسينضم إلى EA SPORTS™ FIFA 20 عند إطلاقها مطرزاً بزيه البنفسجي المشهور.

يتمتع "الزعيم العيناوي" بتاريخ حافل بالإنجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والآسيوية، ويُعد من أفضل النوادي في آسيا. إن انضمامه إلى لائحة فرق FIFA 20 سيمثل نقلة كبيرة للسلسلة في الشرق الأوسط، ومع جميع الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام والتي تتضمن طور VOLTA الجديد، سيتمتع اللاعبون العرب بتجربة كروية لا تنسى.

وبمناسبة هذا الإعلان، علق سعادة حمد نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي

"إضافة نادي العين إلى EA SPORTS FIFA 20 لهو بمثابة تقدير للعمل الجاد الذي يبذله لاعبونا وإدارتنا، والأهم من ذلك فهو تقدير لجماهيرنا المذهلة في الإمارات وخارجها. يتمتع نادي العين بتاريخ عريق وبالمواهب المذهلة التي جعلته من أفضل الأندية في آسيا، ونحن نتطلع إلى منح مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم فرصة تجربة قدراتنا، وإظهار الإمكانات الحقيقية لكرة القدم العربية."

من جانبه علق سعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام "هذه الإضافة هي نتيجة شراكة استراتيجية بين المجلس الوطني للإعلام و EA Sports، ونحن مستمرون دوماً ببناء شراكات مع مطوري ألعاب الفيديو عالمياً بهدف تطوير هذا السوق محلياً."

ستتوفر EA SPORTS™ FIFA 20 رسمياً في جميع أنحاء العالم يوم 27 سبتمبر. ولكن يمكن لعشاق السلسلة من بدء اللعب من 24 سبتمبر عند طلب نسختي Champions أو Ultimate مسبقاً.

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نبذة عن إلكترونيك آرتس

تعد إلكترونيك آرتس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNASDAQ: EA) شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي. وتقدم الشركة الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت التي يتم تقديمها من خلال أجهزة الألعاب والحواسب الشخصية والهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية المتصلة بالإنترنت. ويوجد لدى إي أيه أكثر من 300 مليون لاعب مسجّل حول العالم.

وفي العام المالي 2016، نشرت إي أيه صافي إيرادات تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي. وتتخذ الشركة من ريد وود سيتي بولاية كاليفورنيا مقراً لها، وتشتهر بمحفظتها المميزة من العلامات التجارية الرائجة والمهمة وعالية الجودة مثل "ذا سيمز"، و"مادن إن إف إل"، و"إي أيه سبورتس فيفا"، و"باتلفيلد"، و"دراجون إيج"، و"بلانتس فيرسيز زومبيز". تتوفر المزيد من المعلومات حول إي أيه عبر الموقع الإلكتروني التالي: ea.com/news.

وتعتبر كل من إي أيه، وإي أيه سبورتس، وذا سيمز، ودراجون إيج، وبلانتس فيرسيز زومبيز، وباتلفيلد علامات تجارية مملوكة لشركة إلكترونيك آرتس والشركات التابعة لها. فيما تعتبر جون مادن وإن إف إل، وبي جي أيه تور، وإن إتش إل، وإن بي أيه، ويو إف سي، وفيفا ملك لأصحابها ويتم استخدامها بترخيص منهم.

إي أيه، إي أيه سبورتس، وشعار إي أيه سبورتس هي علامات تجارية مملوكة من شركة إلكترونيك آرتس. منتج مرخّص رسمياً من قبل منظمة فيفا.