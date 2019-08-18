اتحاد السلة يمدّد تسجيل اللاعبين فوق سن الـ 30

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، إنه تم تمديد فترة تسجيل اللاعبين من فوق الـ30 عاماً، حتى 26 الجاري، كما حدّد الاتحاد اشتراطات تسجيل الأندية للاعبيها ممن هم ضمن فئة المقيمين للموسم الجديد.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «قرار تمديد فترة تسجيل اللاعبين المواطنين يعود لحرص الاتحاد على توفير السبل كافة، بهدف اتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية من اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أنديتهم أو الذين لم يتم تسجيلهم ضمن القوائم الأولية في فترتي التسجيل الأولى والثانية».

وأوضح: «يجوز للأندية إدراج لاعبيها فوق الـ30 عاماً، من الذين شاركوا في الموسم السابق ضمن كشوفاتها في فترة التسجيل الأول التي أغلقت في 29 مايو الماضي».

وأضاف: «على اللاعبين الذين لم يسجلوا ضمن قوائم أنديتهم، المبادرة بالإرسال بصفة شخصية للحصول على طلب استمارة التسجيل، إذ يقوم اللاعب لاحقاً بتعبئة الاستمارة على أن يرفقها بكل الأوراق المطلوبة ويتم إعادة إرسالها للاتحاد بالبريد الإلكتروني».

وعن اشتراطات تسجيل المقيمين، قال: «يتوجب أن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول في الدولة، بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق 18 عاماً، وألا تقل عن سنة واحدة لبقية فئات المراحل السنية الأقل من ذلك».