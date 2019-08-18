بيني سميث تحصد ذهب مونديال الرماية

المصدر: لاهتي - الإمارات اليوم

توّجت الرامية الأسترالية بيني سميث بطلة لبطولة السيدات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، التي اختتمت أول من أمس، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقامة حالياً في ضيافة مدينة لاهتي الفنلندية.

وحققت الأسترالية 45 طبقاً لتنال ذهبية البطولة وبطاقة التأهل الأولمبية وتلتها في المركز الثاني الفنلندية ماكيللا برصيد 40 طبقاً، واحتلت المركز الثالث الرامية الأسترالية سكانالا برصيد 33 طبقاً.

وعلى صعيد الرجال تشهد البطولة اليوم جولتين «الرابعة والخامسة» ثم النهائيات التي سيحظى فيها بالمشاركة ستة رماة هم الأفضل رقمياً بعد الجولات الخمس. وكان اليوم الثاني شهد انفراد الرامي التركي اينام بالصدارة برصيد 73 طبقاً.

أما العرب فقد جاء أفضلهم المصري عبدالعزيز محيلبة والمغربي عبدالمنعم بدين والمصري أحمد قمر بـ69 طبقاً. في جانب آخر، اكتمل عقد منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» بوصول الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وكان قد وصل من قبل محمد حسن وسيف فطيس. ومن المقرر أن يشارك الفريق في المنافسات التي ستنطلق الأربعاء والخميس المقبلين.