منتخب الشباب إلى المنامة للمشاركة في «خليجي السلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

غادرت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب، متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في البطولة الخليجية المقامة خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وتضم بعثة المنتخب 12 لاعباً، هم يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبدالله أحمد وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وعبدالله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويتولى الإدارة الفنية للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي.

ويدشن الأبيض الشاب بعد غدٍ أولى مبارياته في خليجية المنامة، وذلك بلقاء منتخب سلطنة عمان، على أن يتبع في اليوم التالي بلقاء الأخضر السعودي، وتدخل البطولة يوم الأربعاء في أولى محطات الراحة، قبل أن يعاود المنتخب اللعب مساء الخميس بلقاء الكويت، ويتبعه في يوم الجمعة بلقاء قطر، ويعاود الراحة يوم السبت المقبل، ليسدل الستار على مبارياته في 25 أغسطس بلقاء صاحب الضيافة المنتخب البحريني.

واستعد المنتخب للبطولة الخليجية من خلال تجمعات داخلية استهلت منذ مايو الماضي، وأتبعت أخيراً بمعسكر خارجي أقيم في تركيا خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى السابع من أغسطس الجاري، خاض خلالها الأبيض ثماني مباريات ودية، من أبرزها فوزه في مناسبتين على منتخب شباب قبرص بواقع «67-57» و«66-55» على التوالي.

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي، أن حظوظ المنتخب قوية للمنافسة في إحدى البطاقتين المؤهلتين لكأس آسيا 2020، وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تخطي عقبة المباراة الافتتاحية أمام سلطنة عمان سيضمن للاعبين الحصول على جرعة إضافية من الثقة بالنفس نحو القدرة على المنافسة في المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى آسيا».

وأوضح: «جميع المنتخبات تملك حظوظاً متساوية للمنافسة في مركزي البطل والوصيف في ظل تقارب المستويات، ومن هنا تأتي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتنا أمام سلطنة عمان، خصوصاً أننا سنواجه المنتخب السعودي في ثاني أيام البطولة».

وأضاف: «مع دخولنا أولى محطات الراحة ستتاح لنا فرصة إعادة ترتيب أوراقنا بالشكل المطلوب قبل مواجهة الكويت وقطر، خصوصاً أننا سنحظى بيوم راحة إضافي قبل المواجهة الأصعب لنا في البطولة، والتي ستجمعنا في الختام مع صاحب الضيافة المنتخب البحريني الذي يحظى دائماً بمساندة جماهيرية غفيرة في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة السلة في البحرين».