«أشقاء» يحملون آمال الغولف الإماراتية في «آسيوية الشباب»

المصدر: جوني جبور - دبي

وقع اختيار اتحاد الغولف على أربعة نجوم صاعدين لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة آسيا التي تستضيفها اليابان على ملعب نادي هاكوني بمدينة كانغواي خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، وهم: ريما وشقيقها عبيد الحلو، وراشد وشقيقته علياء العمادي.

ويدخل المنتخب اليوم مراحل الإعداد النهائي للبطولة القارية، على أن تغادر بعثة المنتخب التي يرأسها الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد مبارك الشامسي إلى اليابان في 25 من الشهر الجاري.

وتأتي مرحلة الإعداد الختامية استكمالاً لخطة طويلة استهلها الاتحاد منذ مايو الماضي، وأقيمت عبر تجمعات داخلية استضافتها العديد من أندية الدولة، قبل توجه المنتخب يوليو الماضي إلى أيرلندا في معسكر خارجي.

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، بالالتزام الذي يبديه الأشقاء الأربعة في التدريبات، وقال الشامسي في تصريحات صحافية، إن «جميع اللاعبين على قدر الثقة والمسؤولية في القدرة على تمثيل المنتخب في البطولة القارية المقررة في اليابان».

وأضاف: «يمتلك اللاعبون الأربعة ريما وعبيد الحلو وراشد وعلياء العمادي خبرات كبيرة اكتسبوها من خلال المشاركات المثمرة وتحقيق النتائج الإيجابية للغولف الإماراتي في البطولات الخليجية والعربية الأخيرة، قبل أن يتم التركيز أخيراً على مواصلة تطوير أدائهم سواء بالتجمعات الداخلية أو خلال معسكر دبلن في أيرلندا الذي شهد مشاركتهم بجانب 35 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية».

واختتم: «يعمل الاتحاد باستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً أن ممثلي الدولة في بطولة اليابان، هم نتاج للبرنامج الوطني الرائد للاتحاد المتعلق باكتشاف المواهب الناشئة».

ريما وعبيد الحلو وراشد وعلياء العمادي يقودون منتخب الغولف.