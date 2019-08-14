100 يوم على انطلاق «غولف موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بقي من الزمن 100 يوم على انطلاق منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للغولف، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لسلسلة الجولة الأوروبية للغولف التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي».

وستكون دبي وجهة لنجوم العالم الذين يتنافسون في أغلى جائزة مالية في العالم مقدمة للبطل في إحدى بطولات الغولف، وذلك بعدما أعلن المنظمون مطلع العام الجاري عن رفع قيمة جائزة بطل الحدث إلى ثلاثة ملايين دولار أميركي، بزيادة نسبتها 113٪ عن 1.33 مليون دولار نالها الإنجليزي داني ويليت بطل النسخة الماضية.

وتقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف سنوياً بجوائز مالية إجمالية تبلغ ثمانية ملايين دولار أميركي، إلى جانب خمسة ملايين إضافية تقدم للحاصلين على المراكز الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» مع نهاية الموسم، ليكون الإجمالي 13 مليون دولار، لكن ما سيتغير هذه المرة هو آلية توزيع الجوائز المالية بما سمح بزيادة القيمة المخصصة للبطل، حيث ستشهد النسخة المقبلة تشكيلة أكثر حصرية من نجوم اللعب مع خفض عدد اللاعبين المشاركين من أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم، إلى أفضل 50 لاعباً فقط على مدار الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي».

كما سيتم تعديل توزيع الخمسة ملايين دولار أميركي المخصصة لجائزة «السباق إلى دبي» الإضافية، والتي سيتم تقسيمها الآن بين أفضل خمسة لاعبين في ترتيب «السباق إلى دبي» بدلاً من العشرة الأوائل، مع نيل الفائز في نسخة عام 2019 مليوني دولار، بزيادة عن 1.25 مليون دولار حصدها الإيطالي فرانشيسكو موليناري العام الماضي، وتعني هذه التغييرات احتمالية فوز اللاعبين بخمسة ملايين دولار في حال جمع بين لقبي بطولة جولة موانئ دبي العالمية و«السباق إلى دبي».

ويتصدر الأيرلندي شاين لوري ترتيب «السباق إلى دبي» حتى الآن برصيد 3.344.6 نقطة، يليه في المركز الثاني بيرند فيسبرجر برصيد 2.812.3 نقطة، وبالمركز الثالث الإسباني جون رام برصيد 2.658.3 نقطة.

وتتبقى 14 بطولة حتى موعد بطولة جولة موانئ دبي العالمية، علماً بأن الجولة الأوروبية مرت بمحطات عدة أبرزها بطولتا أبوظبي «إتش إس بي سي»، و«دبي أوميغا ديزرت كلاسيك».

• 13 مليون دولار جوائز جولة موانئ دبي العالمية للغولف.