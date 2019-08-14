الوحدة تفوّق على النصر الســـعودي بـ 8 نقاط فنية.. وودّع «آسيا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

ودّع الوحدة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما خسر أمام النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، في إياب دور الـ16، على استاد آل نهيان في أبوظبي، دون أن تشفع ثمانية أرقام فنية تفوق فيها خلال المباراة، في تأهله إلى ربع النهائي.

وأهدر الوحدة تفوقه في لقاء الذهاب بالعاصمة السعودية الرياض، بعودته بتعادل ثمين بهدف لكل فريق، إذ كان يكفي «العنابي» الفوز بأي نتيجة، أو التعادل من دون أهداف، حتى يتأهل إلى دور الثمانية، لكن الفريق خسر على أرضه ووسط جمهور، وأضاع فرصة تكرار إنجاز 2007، عندما تأهل إلى نصف النهائي.

ورغم أن «صاحب السعادة» تقدم بالهدف الأول، عن طريق محمد برغش، في الدقيقة 27، لكن النصر السعودي قلب الطاولة على الفريق المضيف، في أربع دقائق، عندما أحرز المغربي، عبدالرزاق حمدالله، الهدف الأول في الدقيقة 41، وأضاف البرازيلي، جوليانو فيكتور، الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم «العالمي» بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحرز جوليانو الهدف الثالث في الدقيقة 62 ليحسم اللقاء، بينما لم يكن الهدف الذي أحرزه الأرجنتيني، سيباستيان تيغالي، في الدقيقة 79 كافياً لعودة الوحدة في المباراة.

وتفوق الوحدة في أغلب الأرقام الخاصة بالمباراة، إذ استحوذ لاعبو الوحدة على الكرة بنسبة بلغت 60% مقابل 40% لمصلحة النصر، كما كانت الغلبة في المواجهات الثنائية لمصلحة «صاحب السعادة»، التي بلغت 55.4% مقابل 44.6% لـ«العالمي».

وحصل صاحب الأرض على ثماني ركلات ركنية، مقابل ثلاث ركنيات فقط حصل عليها النصر السعودي، بينما بلغ عدد تمريرات لاعبي الوحدة 389 تمريرة، مقابل 264 تمريرة مررها لاعبو النصر، كما تفوق «العنابي» في التمريرات الطويلة بعدد تمريرات بلغ 71 تمريرة، بينما مرر «العالمي» 49 كرة طويلة. في المقابل وصل لاعبو الوحدة إلى مرمى الحارس الأسترالي براد جونز 21 مرة، مقابل سبع مرات وصل خلالها النصر إلى مرمى الحارس محمد الشامسي، كما سدد لاعبو الوحدة تسع تسديدات من داخل منطقة الجزاء، بينما بلغ عدد تسديدات «العالمي» من داخل منطقة الجزاء خمس تسديدات، لكن تفوق النصر السعودي في نسبة النجاح بهذه التسديدات، بإحراز ثلاثة أهداف، مقابل هدفين للوحدة. وارتكب لاعبو الوحدة تسع مخالفات فقط طوال المباراة، مقابل 24 مخالفة ارتكبها لاعبو النصر السعودي، كما حصل «العنابي» على ثلاثة إنذارات، بينما نال «العالمي» ستة إنذارات.

أما بالنسبة إلى أبرز الأرقام التي تفوق فيها النصر، فكان عدد التسديدات بصفة عامة 15 تسديدة للفريق السعودي، مقابل 14 تسديدة للاعبي الوحدة، كما سدد لاعبو النصر الكرة على المرمى سبع مرات مقابل أربع مرات لـ«العنابي»، وتفوق حارس النصر، الأسترالي جونز، بالتصدي إلى أربع محاولات من لاعبي الوحدة، بينما تصدى محمد الشامسي إلى محاولة واحدة من لاعبي الفريق السعودي، ووقع لاعبو النصر في مصيدة التسلل مرتين مقابل أربع مرات للاعبي الوحدة، وأبعد لاعبو «العالمي» الكرة من أمام مرماهم 20 مرة، مقابل 15 مرة أبعدها لاعبو «العنابي» من أمام مرمى الشامسي.

• لاعبو الوحدة وصلوا إلى مرمى الأسترالي براد جونز 21 مرة مقابل سبع مرات للنصر.

شتاين: الحكم الماليزي تغاضى عن طرد حارس النصر

قال مدرب الوحدة، الهولندي موريس شتاين، إن الحكم الماليزي محمد تقي، تغاضى عن طرد حارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز، لافتاً إلى أن هذا القرار كان سيؤثر بشكل كبير في أحداث المباراة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن «العنابي» قدم مباراة جيدة، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن التوفيق لم يحالف اللاعبين في الفرص التي حصلوا عليها أمام مرمى الفريق السعودي.

فيتوريا: كنت واثقاً بفوز النصر

أكد مدرب النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، أنه كان واثقاً بفوز «العالمي» على الوحدة، وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أنه لم يشعر بالقلق بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في لقاء الذهاب بالرياض. وأوضح في مؤتمر صحافي أنه كان يعلم أن لقاء الإياب سيكون مختلفاً، مؤكداً أنه كان يثق بقدرة لاعبي النصر على إحراز أكثر من هدف في مرمى الوحدة، متوجهاً بالتهنئة للاعبي فريقه على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

70 ألف ريال لكل لاعب في «العالمي»

قرر المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر السعودي، عبدالرحمن الحلافي، منح 70 ألف ريال لكل لاعب في «العالمي»، حافزاً لتأهلهم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، إذ ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الحلافي تحدث عقب المباراة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وتوجه لهم بالتهنئة على التأهل إلى دور الثمانية. ومن المقرر أن يلتقي النصر السعودي مع المتأهل من مباراة السد والدحيل، إذ يقام لقاء الذهاب في 27 الجاري، وتقام مباراة الإياب في 17 سبتمبر المقبل.

8 نقاط تفوق فيها الوحدة على النصر

- نسبة الاستحواذ: 60% مقابل 40%.

- المواجهات الثنائية: 55.4% مقابل 44.6%.

- الضربات الركنية: 8 مقابل 3.

- عدد التمريرات: 389 مقابل 264.

- الوصول إلى المرمى: 21 مقابل 7.

- التسديدات من داخل منطقة الجزاء: 9 مقابل 5.

- المخالفات: 9 مقابل 24.

- البطاقات الصفراء: 3 مقابل 6.