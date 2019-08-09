عمر وعامر ينضمان إلى تدريبات الجزيرة بعد معسكر هولندا

وضعت الصفقات التي أبرمها نادي الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى الآن، فريق الكرة الأول بالنادي على رأس المرشحين للفوز ببطولة دوري الخليج العربي في الموسم الجديد 2019-2020.

وبعد تعاقد الفريق مع البرازيلي ماركوس كينو جناح نادي بيراميدز المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة في باكورة انتقالات الصيف، أبرم النادي صفقة أخرى بتعاقده مع لاعب الوحدة سلطان الغافري لاعب الارتكاز القوي، ثم تلاه بصفقة قوية بتعاقده مع المغربي مراد باتنا جناح نادي الوحدة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد أن تيقن من أن اللاعب قد أنهى ارتباطه مع الوحدة من جانب واحد.

ولم يمر أسبوع على صفقة باتنا القوية فجّر النادي مفاجأة من العيار الثقيل بتعاقده مع صفقة أكثر قوة، بتعاقده مع نجم المنتخب الوطني ونادي العين والهلال السعودي عمر عبدالرحمن في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بجانب تعاقده أيضاً مع لاعب خط الوسط الدولي ونادي بني ياس والعين عامر عبدالرحمن (30 عاماً) لدعم خط وسط الفريق، وسينضم اللاعبان إلى تدريبات الجزيرة بعد عودة بعثة الفريق من المعسكر الخارجي بهولندا الذي سينتهي غداً.

وأصبح الجزيرة يملك قوة ضاربة في خطي الوسط والهجوم تجعله حسابياً وعلى الورق هو الأقوى على الإطلاق بين أندية دوري الخليج العربي في الموسم الجديد.

ويملك الجزيرة الآن في خط الوسط الدفاعي الكاميروني سباستيان سياني وعامر عبدالرحمن وسلطان الغافري، ويملك في أجنحة خط الوسط البرازيلي ماركوس كينو والمغربي مراد باتنا، ويزيد عليهم في مركز صانع الألعاب ولاعب الوسط الذي يلعب تحت رأس الحربة كل من الدولي خلفان مبارك والمخضرم عمر عبدالرحمن وأمامهما في العمق الهجومي هداف المنتخب والفريق علي مبخوت.

وأصبحت مواجهة هؤلاء الثمانية غاية في الصعوبة، إذا كانوا في قمة مستواهم البدني والفني، وباتت الأمور ممهدة أمام الجزيرة للمنافسة القوية على كل ألقاب الموسم الجديد، بل وجوده في قمة الترشيحات للفوز بها جميعاً، ما لم يحدث العكس.

من جهته، تقدم رئيس شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، محمد سيف السويدي، في تصريحات صحافية، نشرها موقع النادي الرسمي، بالشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرعايته للنادي، وتسهيل عملية انتقال لاعب العين والهلال السعودي السابق عمر عبدالرحمن إلى صفوف نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بجانب انتقال لاعب بني ياس والعين السابق عامر عبدالرحمن أيضاً في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

إبراهيم الديب - أبوظبي