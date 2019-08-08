السبَّاحة الإماراتية ليلى الخطيب تزهو بالذهب العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أضافت بطلة العرب الجديدة للناشئين، ليلى الخطيب، ميداليتها الذهبية الثالثة في البطولة العربية للمراحل السنية، التي أقيمت بالمغرب، واختتمت مساء أمس، بعد مشاركة أكثر من ناجحة للإمارات، وتحقيق نتائج غير مسبوقة في البطولات العربية حتى ختام اليوم الثالث بتحقيق ثلاث ذهبيات، ومثلها برونزيات، في انتظار نتائج اليوم الرابع الذي أقيم أمس.

وظفر سباح المنتخب الوطني، سعيد أحمد فرج، بالميدالية البرونزية الثالثة للإمارات في سباق 200 متر ظهراً تحت 15 عاماً، ليزيد البرونز الإماراتي بعد سالم غالب، وتتابع الفتيات 800 متر، بينما نجحت البطلة الذهبية الجديدة للإمارات، ليلى الخطيب، في تحقيق الميدالية الثانية للإمارات في اليوم الثاني للبطولة في سباق 200 متر فراشة، كما أضافت الميدالية الثالثة في اليوم الثالث أيضاً بسباق 200 متر ظهراً، ونجح السباح محمد الحمادي في تحطيم رقم الدولة في سباق 100 متر صدراً، وكان الرقم المسجل سابقاً باسم مبارك سالم، حيث حقق الحمادي زمناً قدره 1:13:22، متخطياً الرقم السابق 1:14:59 دقيقة عام 2002. من جهته، أشاد رئيس البعثة، عبدالله الوهيبي، في تصريحات صحافية، بالإنجاز الكبير الذي تحقق مع ختام اليوم الثالث من البطولة، والنتائج الرائعة التي تخطت المشاركات الشرفية.